Destici, Salıpazarı\'ndaki Açılışta Çiftçilere Destek Mesajı Verdi

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde toplu açılış programına katıldı.

Salıpazarı Belediyesi tarafından hizmete sunulan projelerin bir tesiste düzenlenen toplu açılış programında konuşan Destici, Samsun'da olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Destici, geçen aylarda Salıpazarı başta olmak üzere bölgede aşırı yağış sonucu meydana gelen su taşkınları nedeniyle zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hiçbir can kaybımız ve mal kaybımız olmadı. Belediye Başkanımız tüm belediye imkanlarıyla birlikte vatandaşımızın yanında oldu. Vatandaşlarımızın bu anlamda büyük bir sıkıntı çekmesine de fırsat vermedi" dedi.

Destici ve beraberindekiler daha sonra ilçede yapımı tamamlanan beton santrali, Otağ Çadırı Sosyal Tesisleri ve Orta Mahalle üstyapı hizmetlerinin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Destici'ye ilçelerine yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Salıpazarı Belediyespor forması hediye etti.