Destici: Tarihin akışını değiştirenlerdeniz

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün hiç kimse milletimizin geleceğinden ümidini kesmesin. Biz, en zor zamanlarda ayağa kalkmasını bilen büyük Türk milletiyiz. Çünkü biz tarihi seyredenlerden değil, tarihin akışını değiştirenlerdeniz" dedi.

Destici, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Destici, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"26 Ağustos, Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarının Türk milletine açıldığı, Büyük Taarruz'da ise bu aziz vatanın hiçbir şart altında teslim edilmeyeceğinin bütün dünyaya ilan edildiği kutlu gündür.

1071'de Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'yle açtığı Anadolu kapısı, 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki kahraman ordumuzun bağımsızlık mührüyle ebediyen Türk vatanı olarak mühürlenmiştir.

Bugün hiç kimse milletimizin geleceğinden ümidini kesmesin. Biz, en zor zamanlarda ayağa kalkmasını bilen büyük Türk milletiyiz. Çünkü biz, tarihi seyredenlerden değil, tarihin akışını değiştirenlerdeniz.

Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde Sultan Alparslan'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."