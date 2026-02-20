Destici ve Dervişoğlu'ndan Basın Açıklaması

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Dervişoğlu, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına ilişkin "Bu tür uygulamalar basını susturmaya ve aykırı sesleri engellemeye yöneliktir. Bir sürü olaylar yaşanıyor Türkiye'de. Savcıları ve adalet müessesesini gerçek suçlarla mücadelede daha dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi. Destici ise "Niye bir kaç basın mensubunun başına geliyor bu işler? Çünkü kahraman olmak istiyor bazıları. Bir kaç ay yatıp kahraman oluyorlar. Bir de bu yol tercih edildi son dönemde. Kimse hakaret etmemeli, eden de hukuki sonucuna katlanmalı" diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve heyeti, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na 4'üncü Olağan Kurultay sonrası 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından iki lider basın açıklamasında bulundu. Dervişoğlu, ziyarete ilişkin "Bu nazik ziyaretleri için hem şahsına hem de heyetine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kendilerini genel merkezimizde ağırlamış olmaktan ziyadesiyle mutlu ve memnunum" dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise "Bugün burada İYİ Parti'nin 4. Olağan Büyük Kurultayı vesilesiyle bulunuyoruz. Kıymetli Başkanıma, dostumuza ve yönetimine 'hayırlı olsun' dileklerimizi iletmek için heyetimizle birlikte bu ziyareti gerçekleştirdik. Bu kongrenin İYİ Parti camiası, Türk siyaseti ve ülkemiz için hayırlı olmasını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Destici ve Dervişoğlu, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Her iki lidere de gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanması soruldu. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tür uygulamalar basını susturmaya ve aykırı sesleri engellemeye yöneliktir"

"Bir gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanmış olması kabul edilebilecek bir durum değil. Devleti yönetenler kimsenin kaleminden korkmamalıdır. Elbette bir gazetecinin tehdit ve hakaret içeren bir dil kullanmaması gerekir ve basın mensuplarının bu konuda özen gösterdiğini biliyorum. Ama sanki birilerini içeri atmak için, özellikle gazetecilerin mesleki faaliyetlerinde kusur arayan bir yönetim anlayışı var gibi görünüyor. Tutukluluğun kısa sürmesini umuyorum. Uzun süreceğini de çok fazla sanmıyorum. Bu tür uygulamalar basını susturmaya ve aykırı sesleri engellemeye yöneliktir. Bir sürü olaylar yaşanıyor Türkiye'de. Savcıları ve adalet müessesesini gerçek suçlarla mücadelede daha dikkatli olmaya davet ediyorum."

"Cumhurbaşkanı'na açıktan hakaret ediyorsa, bu düşünce hürriyeti sayılmaz"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise şunları kaydetti:

"Biz de fikir ve basın hürriyetinden yanayız. Ancak ülkemizde maalesef bu hürriyet adı altında başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bakanlara ve bizlere ağır hakaretler ediliyor. Kendi fikrine saygı bekleyenler, başkalarına her şeyi söyleyebileceklerini sanıyorlar. Kimse kimseye hakaret etmeden, aşağılamadan cümlelerini kurmayı becermelidir. Eğer birisi seçilmiş Cumhurbaşkanı'na açıktan hakaret ediyorsa, bu düşünce hürriyeti sayılmaz. Vaktiyle New York Times heyetiyle yapılan görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklu olan bir isim verin' dediğinde kimse isim verememişti; çünkü çoğu terör örgütü üyeliğinden tutukluydu. Burada da benzer bir durum var. Niye bir kaç basın mensubunun başına geliyor bu işler? Çünkü kahraman olmak istiyor bazıları. Bir kaç ay yatıp kahraman oluyorlar. Bir de bu yol tercih edildi son dönemde. Kimse hakaret etmemeli, eden de hukuki sonucuna katlanmalı."

"Devletin görevi, kurumları tartışılmaktan korumaktır"

Adalet Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı atamalarına ilişkin bir soruya Dervişoğlu, "Aslında değerlendirme yapmaya bile gerek yok, çünkü ne bekliyordunuz ki? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı Adalet Bakanı yapan, onu kendi yazdığı iddianamenin hakimlerinin amiri konumuna taşıyan bir bakış açısından ne umulur? Bu kabil uygulamalar kamuoyunda tartışılan ve devlete olan güveni sarsan işlerdir. Devletin görevi, devleti tartışılmaktan korumak olmalı. Ancak alınan her karar partizanlık boyutunda ele alınıyor. Bu soruların asıl muhatabı ülkeyi yönetenlerdir" yanıtını verdi.

"Yeni Bakanımız bir arı kovanına çomak soktu"

Mustafa Destici ise atamalara ilişkin, "Bu atamaları doğru bulanlar da olabilir, eleştirenler de. Şimdi CHP'nin TBMM'de yaptığı şey... Arkada tokalaşıyorsun hayırlı olsun diyorsun sonra geliyorsun Meclis kürsüsünü işgal ediyorsun. Bu bir samimiyetsizlik. Akın Gürlek'i eleştirenler var. Olabilir. Biz kimseyi yolsuzlukla itham etmiyoruz. Bu operasyonlar başladığında da her şey hukuk içerisinde yürüsün dedik. Ama konumundan dolayı beytülmale el uzatmışsa oda görmezden gelinecek değil. Son yapılan operasyonalar bakıyorsunuz. Alkışlamak gerek. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız ve yeni Bakanımız bir 'arı kovanına çomak soktu'. Uyuşturucuyla mücadele, bahis ve kara para aklama operasyonlarını alkışlamak gerekir. İstanbul'un göbeğinde ne melanetler işleniyormuş da kimsenin haberi yokmuş. Neticede suçluya mahkeme karar verecektir ama yapılan bu operasyonlar kıymetlidir" dedi.

"Sebep olanlar utansın"

Müsavat Dervişoğlu ise Destici'nin açıklamalarının ardından, "Keşke 22-23 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidar, bu işleri kahraman savcılara ve emniyet mensuplarına bırakmasaydı. Bu meseleyi mesuliyet boyutuyla ele almak lazım; 25 senedir bütün bu olup bitenlere göz yumduysanız o cerahat bir yerden patlayacaktır. Sebep olanlar utansın diyorum" eklemesinde bulundu.

"Terörle müzakere olmayacağını, mücadele edileceğini söylüyoruz"

Anayasa ve 'umut hakkı' tartışmalarıyla ilgili soruya Destici, "Bizim bu konudaki duruşumuz ilkelidir. Teröristle müzakere olmayacağını, mücadele edilerek yok edileceğini başından beri söylüyoruz. Biz bu 'komisyon' süreçlerinde yokuz. Burada da başta 'umut hakkı', genel af, Anayasa'nın 66. maddesinden (Türklük tanımı) taviz veya Türkçenin yanına başka bir dilin eklenmesi gibi bu 3 temel hususlarda asla taviz verilmesinden yana değiliz. TBMM'nin de bu tavizleri vermeyeceğine inanıyoruz" dedi.