Destici: Yazıcıoğlu Soruşturmasında Hakikat Ortaya Çıkacak - Son Dakika
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Destici: Yazıcıoğlu Soruşturmasında Hakikat Ortaya Çıkacak

Destici: Yazıcıoğlu Soruşturmasında Hakikat Ortaya Çıkacak
22.07.2026 14:33
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Mustafa Destici, Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasıyla ilgili şüphelerin giderileceğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin, "Bu sefer bütün şüpheler ortadan kaldırılacak ve hakikat ortaya çıkarılacaktır. Kimin kusuru ve kastı varsa mutlaka ama mutlaka hukuk önünde bedelini ödeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, trafik kazalarına dikkati çekerek, sürücüleri daha dikkatli olmaya çağırdı.

İş insanı Tijen Mergen'in, Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. Mezuniyet Haftası'na ilişkin sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadelere tepki gösteren Destici, "Hala bu çağda insanların kılık ve kıyafetleri üzerinden ayrıştırılması, ayıplanması, horlanması kabul edilemez. Bu, insanlık değildir. Bu, hem inanç hürriyetine hem insanın yaşamına bir müdahaledir." diye konuştu.

Mustafa Destici, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulundukları helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmesinde, olayın ilk gününden bu yana süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Soruşturmayla ilgili kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Bu sefer bütün şüpheler ortadan kaldırılacak ve hakikat ortaya çıkarılacaktır. Kimin kusuru ve kastı varsa mutlaka ama mutlaka hukuk önünde bedelini ödeyecektir. Büyük Birlik Partisi olarak bu menfur hadisenin devletimizle, bakanlığımızla, savcılarımızla birlikte ortaya çıkması için elimizden gelen tüm mücadeleyi vermekteyiz. Biz başından itibaren ne dedik? 'Bu mesele çözülecekse devletimizle çözülecek' dedik. Şimdi de öyle. Cumhurbaşkanımız bir hassasiyet ortaya koymasa, Adalet Bakanlığımız kararlılık koymasa süreç buraya gelir miydi? Birileri ısrarla buraları kaşımaya çalıştı ama biz buna asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz."

Kaynak: AA

Mustafa Destici, Yerel Haberler, Helikopter, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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