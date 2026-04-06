DEÜ, İdam Ceza Yasasını Kınadı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İsrail'in Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasasını kınadı.

DEÜ'den yapılan açıklamada, İsrail parlamentosu tarafından Filistin halkına yönelik idam cezasını öngören yasal düzenlemeyi, insan yaşamının dokunulmazlığına, insan onuruna ve evrensel hukuk ilkelerine açık bir saldırı olarak değerlendirdikleri bildirildi.

Yaşam hakkının hiçbir zaman ortadan kaldırılamayacağı aktarılan açıklamada, kararın, bir halkın kimliği üzerinden hedef alınmasının mümkün kılındığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin halkına karşı uzun süredir sürdürülen sistematik uygulamalar, sivillerin yaşam hakkının ihlali, temel hak ve özgürlüklerin yok sayılması ve uluslararası hukukun açık biçimde çiğnenmesi anlamına gelmektedir. Söz konusu idam kararı, devam eden soykırımı derinleştiren ve kapsamını genişleten bir nitelik taşımaktadır. DEÜ olarak insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve evrensel adalet anlayışını esas alan bir sorumlulukla, Filistin halkını hedef alan bu kararı ve devam eden soykırımı en güçlü şekilde reddettiğimizi ifade ediyoruz. Uluslararası toplumu, yaşam hakkını korumaya, sivillerin güvenliğini sağlamaya ve bu ağır ihlaller karşısında somut ve kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyoruz."