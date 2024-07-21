DEÜ\'nün 42. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

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Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) kuruluşunun 42'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ardından, DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak ve akademisyenler Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak, Dokuz Eylül Üniversitesinin köklü tarihiyle Türkiye'de yükseköğretim geleneğinin güçlü bir taşıyıcısı olduğunu belirtti.

DEÜ'nün öğrencilerine en üst düzeyde eğitim öğretim imkanı sağlama ve topluma hizmet etme misyonuyla hareket eden ilkeleri olan bir üniversite olduğunu ifade eden Ak, kurumun 42 yıldır eğitimde, araştırmada ve topluma hizmette öncü olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Prof. Dr. Mahmut Ak, kurumsal açıdan hafızalarda yer edecek özel bir gün yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her geçen yıl daha da güçlenen akademik kadromuz, donanımlı öğrencilerimiz ve başarılarıyla adımızı yücelten mezunlarımızla büyük bir aile olduk. Geçmişimizden aldığımız büyük güç ile yarınlara güvenle bakıyor ve gelecek planlarımızı da tüm birimlerimizin sorumlu yaklaşımlarıyla titizlikle hazırlıyoruz. Elbette mensuplarımızın sarsılmaz aidiyet duygularıyla bugünlere geldik. Bundan sonra da kamusal sorumluluklarımızı yerine getirmeye, bilimin ışığında ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kutlu günü tebrik ediyorum. Bu özel günde, kurucularımıza, rektörlerimize, akademisyenlerimize, öğrencilerimize, idari personelimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Programda, DEÜ'nün kuruluş tarihinden itibaren görevde bulunan 6 akademik ve 1 idari personele teşekkür belgeleri verildi.