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DEÜ Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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DEÜ Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'de bir kafeteryada çıkan kavgada darbedilen ve hastanede yaşamını yitiren DEÜ Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, Kahramanlar Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Dicle'nin cenazesi, Altındağ Kokluca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kavgada darp sonucu yaralanan Dicle'nin organları bağışlandı ve gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

DEÜ Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle Son Yolculuğuna Uğurlandı
26.12.2023 - 17:24,
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İzmir'de bir kafeteryada çıkan kavgada darbedilen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, son yolculuğuna uğurlandı.

Salih Zafer Dicle için Kahramanlar Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Törene Dicle'nin yakınları ve meslektaşları katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından Altındağ Kokluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki bir kafeteryada 21 Aralık'ta aralarında husumet bulunan iki grup barışmak için bir araya gelmiş, çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada darp sonucu yaralanan ve sağlık ekiplerince DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırılan Salih Zafer Dicle'nin (64), dün beyin ölümü gerçekleşmişti.

Yakınlarının organlarını bağışlama kararı almasının ardından Dicle'nin karaciğer, böbrek ve korneaları operasyonla alınmıştı.

Dicle'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan S.K, E.G. ve T.G. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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Salih Zafer, İzmir, Dicle, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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