DEÜ, Uluslararası Hidrojen Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapacak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi'ne (IHTEC-2025) ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hidrojen Teknolojileri Derneği işbirliğiyle düzenlenen kongre, 25-28 Mayıs'ta Rektörlük Yerleşkesindeki Sürekli Eğitim Merkezi'nde (DESEM) gerçekleştirilecek.

Kongrede dünyanın dört bir yanından akademisyenler, araştırmacılar, sanayi temsilcileri ve karar vericiler bir araya gelerek, hidrojen teknolojilerindeki güncel gelişmeleri, sürdürülebilir enerji stratejilerini ve yeni iş birliklerini ele alacak.

25 ülkeden 400'ün üzerinde bildiri başvurusu yapılan kongrede, bilim kurulu tarafından seçilen 296 sözlü sunum ile 71 poster sunumu, 40 tematik oturumda yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol, hidrojenin enerji sistemlerinde dönüşümün anahtarlarından biri olduğunu belirtti.

Bilimsel sunumların yanı sıra paneller, çalıştaylar ve tematik alanlardaki oturumlarla çok yönlü bir program hazırladıklarını belirten Ayol, "Özellikle savunma sanayisinde hidrojen teknolojilerinin nasıl kullanılabileceğine dair oturumumuz, ülkemiz için stratejik bir pencere açacak. Ayrıca yeşil hidrojenin ticarileşme süreci, enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılması gibi konular, çağımızın en kritik gündemlerinden." ifadelerini kullandı.

Kongrenin açılışı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın konuşmasıyla başlayacak.

Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli, Prof. Luigi Crema ve Prof. Adelio Mendes konuşmacı olarak yer alacak.

Kongrenin ikinci ve üçüncü günlerinde ise bilimsel oturumların yanı sıra özel paneller ve çalıştaylar düzenlenecek.