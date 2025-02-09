DEÜ ve İŞKUR'dan Gençlere İş Bağlantısı - Son Dakika
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DEÜ ve İŞKUR'dan Gençlere İş Bağlantısı

DEÜ ve İŞKUR\'dan Gençlere İş Bağlantısı

DEÜ, İŞKUR ile protokol imzalayarak 1750 öğrenciye iş gücü eğitimleri sunacak.

09.02.2025 15:18
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile İzmir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) arasında "İŞKUR Gençlik Programı" protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, rektörlük binasında düzenlenen törende, İzmir İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, DEÜ'deki 1750 öğrenci, İŞKUR'un sunduğu teorik ve pratik eğitimlerden faydalanarak kısmi zamanlı iş gücü programlarına dahil olacak.

İŞKUR, program aracılığıyla gençleri iş gücü piyasasına hazırlamaya yönelik eğitimler ve iş deneyimi imkanları sunacak. Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek program kapsamında, öğrencilere İŞKUR tarafından maddi destek de sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversite olarak öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşması için kurumlar arası iş birliklerine önem verdiklerini belirtti.

İmzalanan protokolle öğrencilerin hem teorik hem de pratik deneyim kazanacağını belirteren Yılmaz, "Bu fırsatlar, üniversitemizin güçlü kariyer destek ağına önemli bir katkı sunacaktır. Gençlerimizin iş dünyasında bir adım önde olmalarını sağlayacak protokolün hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak ise önceliklerinin gençlerin iş gücü piyasasına adım atmalarına destek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEÜ ve İŞKUR'dan Gençlere İş Bağlantısı - Son Dakika

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