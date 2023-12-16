DEÜ Veteriner Fakültesi\'nde ünitelerin açılışı yapıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Kiraz ilçesinde bulunan Veteriner Fakültesi'ne ait 3 ünitenin açılışı gerçekleştirildi.

DEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, fakülte bünyesinde Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Ünitesi, Nekropsi (Otopsi) Salonu ve Elektron Mikroskopi Laboratuvarı'nın açılışlarının yapıldığı ve "Beyaz Önlük Giyme Töreni"nin rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın katılımıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hotar, açılan ünitelerin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitimine büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

Kaymakam Onur Titiz de DEÜ'nün yatırımlarıyla ilçenin ve bölgenin çehresini değiştirdiğini kaydetti.

Belediye başkanı Saliha Özçınar Kutlu da DEÜ ile iş birliği içinde ilçeye hizmet etmekten çok memnun olduklarını bildirdi.