Dev panda ikizleri Rui Bao ile Hui Bao aralığın üçüncü haftasında Çin\'e dönecek

Dev panda ikizleri Rui Bao ile Hui Bao aralığın üçüncü haftasında Çin'e dönecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Kore'deki Everland Hayvanat Bahçesi'nde Temmuz 2023'te dünyaya gelen dev panda ikizleri Rui Bao ile Hui Bao, aralık ayının üçüncü haftasında Çin'e dönecek. İkizlerin Çin'e dönüşü aralık ayının üçüncü haftasında gerçekleşecek.
SEUL, 30 Eylül (Xinhua) -- Güney Kore'deki Everland Hayvanat Bahçesi'nde Temmuz 2023'te dünyaya gelen dev panda ikizleri Rui Bao ile Hui Bao aralık ayının üçüncü haftasında Çin'e dönecek.
Kaynak: Xinhua
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