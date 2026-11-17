(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye kayyım atanmasına ve gözaltılara tepki gösterdi. İktidarın basını susturarak yolsuzluk ve soygun iddialarının üzerini örtmeye çalıştığını belirten Şahin, "Demokrasiyi yalnızca sandıktan ibaret sayıp sandık dışında millete nefes alacak alan bırakmıyorsunuz. Sonra da çıkıp bu ülkede demokrasinin işlediğini anlatıyorsunuz. Milletin iradesinden söz edip milletin haber alma hakkını elinden almaya kalkışmak, demokrasiye ihanettir" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye kayyım atanması ve Sözcü Medya Grubu binasında polis ekiplerince arama yapılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu. Basın kuruluşlarına yönelik müdahalelerin milletin haber alma hakkını hedef aldığını belirten Şahin, iktidarın gazetecileri baskı altına alarak gerçekleri toplumdan gizleyemeyeceğini söyledi.

"SİZİN ASIL KORKUNUZ GAZETECİLER DEĞİL, ORTAYA ÇIKARDIKLARI GERÇEKLER"

Halk TV'nin ardından Sözcü TV'ye de müdahale edildiğini belirten Şahin, "Önce Halk TV'nin kapısına polis gönderdiniz, yönetimine kayyım atadınız. Şimdi de Sözcü TV'yi hedef aldınız. Gazetecilerin kalemini kırarak, televizyon ekranlarını karartarak, haber merkezlerinin kapısına polis yığarak bu milletin gözünü kör, kulağını sağır edebileceğinizi sanıyorsunuz" dedi.

Basına yönelik müdahalelerin iktidarın yanlışlarını örtme amacı taşıdığını savunan Şahin, şöyle devam etti:

"Sizin asıl korkunuz gazeteciler değil, gazetecilerin ortaya çıkardığı gerçeklerdir! Milletin alın terinin hesabı sorulmasın, yolsuzluk ve soygun iddiaları konuşulmasın, iktidarınızın yanlışları görünmesin istiyorsunuz. Bunun için hukuku bir baskı aracına dönüştürmekten, basının üzerine devletin bütün imkanlarıyla gitmekten çekinmiyorsunuz."

"ANAYASA'NIN 28'İNCİ MADDESİNİ AYAKLAR ALTINA ALAMAZSINIZ"

İktidarın devlet kurumlarını kendi siyasi iradesi doğrultusunda kullanamayacağını vurgulayan Şahin, Anayasa'nın basın özgürlüğünü güvence altına alan 28'inci maddesini hatırlattı.

Şahin, "Yirmi dört yıldır iktidarda olmanız, bu ülkenin sahibi olduğunuz anlamına gelmez. Devletin kurumları sizin şahsi mülkünüz, mahkemeler siyasi iradenizin emrindeki makamlar, gazeteciler de ancak izin verdiğiniz kadar konuşabilecek insanlar değildir. Anayasa'nın 28'inci maddesinde yazılı olan 'Basın hürdür, sansür edilemez' hükmünü, hoşunuza gitmeyen her haberin ardından ayaklar altına alamazsınız" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN HABER ALMA HAKKINI ELİNDEN ALMAK DEMOKRASİYE İHANETTİR"

Basına yönelik müdahalelerin normalleştirilmeye çalışıldığını belirten Şahin, iktidarın toplumu hukuksuzluğa alıştırmak istediğini ifade etti.

Şahin, "Dün bir televizyon kanalına, bugün bir başka haber merkezine yapılan müdahaleyi sıradanlaştırarak toplumu hukuksuzluğa alıştırmak istiyorsunuz. Demokrasiyi yalnızca sandıktan ibaret sayıp sandık dışında millete nefes alacak alan bırakmıyorsunuz. Sonra da çıkıp bu ülkede demokrasinin işlediğini anlatıyorsunuz. Milletin iradesinden söz edip milletin haber alma hakkını elinden almaya kalkışmak, demokrasiye ihanettir" dedi.

"BİR TELEVİZYONA KAYYIM ATAYABİLİRSİNİZ AMA MİLLETİN VİCDANINA ATAYAMAZSINIZ"

Hukuksuzluğa ve basına yönelik müdahalelere teslim olmayacaklarını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir televizyonun yönetimine kayyım atayabilirsiniz ama milletin vicdanına kayyım atayamazsınız. Bir gazetecinin kalemini kırabilirsiniz ama bu ülkenin hafızasını silemezsiniz. Gerçekleri ekranlardan kaldırabilirsiniz ama yaşananları tarihten çıkaramazsınız."

Şahin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Siz gazetecileri susturdukça yaptıklarınızın unutulacağını sanıyorsunuz. Susturduğunuz her ses, iktidarınızın demokrasi siciline düşülmüş yeni bir kayıttır. Unutturamayacaksınız!"