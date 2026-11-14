DEVA lideri Babacan, Erbil'de Perwer, Rojin ve Zana'yla yemek yediğini duyurdu - Son Dakika
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DEVA lideri Babacan, Erbil'de Perwer, Rojin ve Zana'yla yemek yediğini duyurdu

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DEVA lideri Babacan, Erbil\'de Perwer, Rojin ve Zana\'yla yemek yediğini duyurdu
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DEVA lideri Ali Babacan, Erbil'de sanatçılar Gülistan Perwer ve Rojin ile gazeteci Hevidar Zana'yla akşam yemeğinde bir araya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Babacan, paylaşımında güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek sanatçılara ve gazeteciye teşekkür etti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erbil'de sanatçılar Gülistan Perwer ve Rojin ile gazeteci Hevidar Zana'yla akşam yemeğinde bir araya geldiğini bildirdi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Erbil'de bir akşam yemeğinde sanatçı Gülistan Perwer, sanatçı Rojin ve gazeteci Hevidar Zana'yla bir araya geldik, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: DEVA lideri Babacan, Erbil'de Perwer, Rojin ve Zana'yla yemek yediğini duyurdu - Son Dakika
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