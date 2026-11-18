Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Burçin Yereli, Diyarbakır'da "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı açıklamasında, "Yıllardan beri terörle mücadelede askerdi, polisti, güvenlik birimleriydi, istihbarat birimleriydi, devlet memurlarıydı, sivil halktı, canını kaybetmiş binlerce insanımız var, şehitlerimiz var. Bunların yakınlarıyla bu konuya olan yaklaşımlarının, onların da dikkate alınarak, onlarla bu konular görüşülerek, istişare edilerek, ikna edilerek, belli noktada, yani tüm taraflar ikna edilerek yol kat edilmesi gerekecek" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Burçin Yereli başkanlığında heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Ziyaretlerinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yereli, Diyarbakır'da "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin mesajını paylaştı.

Yereli, "Terörsüz Türkiye süreci biliyorsunuz iki yıllık bir süreyi devirdi. Bundan önce buna benzer süreçler yürütülmek istenmişti. Fakat süreçler dönemin şartları itibariyle akamete uğramıştı. Bugün hem Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin, hem yürütme organı olarak hem yasama organı olarak geçmişten gelen tecrübeleriyle, birikimleriyle beraber iyi bir noktaya doğru gidiyor. Fakat takdir edersiniz ki bu tip konular böyle bir, iki, üç yılda böyle kesin sonuca ulaşacak veya arzu edilen sonuçların hemen elde edildiği, ulaşıldığı bir tarihsel geçmişe baktığımızda kolay olmayan dönemler, kolay olmayan süreçler" dedi.

"SÜRECE KARŞI DURANLAR OLDUĞU KADAR SÜRECİ SAVUNAN DA ÇOK KALABALIK BİR KİTLE VAR"

Yereli, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de yavaş yavaş da olsa belli konularda yasal düzenlemeler yapıldı. En azından bir çerçeve yasa çıkarıldı. Bu çerçeve yasaya bağlı olarak birtakım belki anayasa değişiklikleri, farklı yasalarla bu işin takviye edilmesi gibi hukuki altyapı çalışmaları var. TBMM içinde grubu olan, olmayan bütün partilerin olumsuz yaklaşanlar da dahil sürece katkı verdiği bir sürecin içindeyiz. Yani burada ortalık kırılmadan, dökülmeden, tekrardan çatışma sürecine geri dönülmeden, aslında öyle veya böyle başarılı bir yol izleniyor.

"DAHA İYİ, DAHA ÇABUK BİR SONUÇ ALINMASI İÇİN BİZ DE ÇALIŞIYORUZ"

Yurt dışında gençlerimiz var. Eline silahı almış, bir süreden beri silahla o bölgelerde yaşamaya alışmışlar. Ellerinde silahla bazı sorunları çözmeye alışmışlar. Bunların kendilerinin silahı bırakıp, şehir yaşantısına veya kırsal bölgelerdeki yaşantılarına adapte olmaları gerekecek. Bunlarla ilgili belli birtakım süreçlerin işletilmesi gerekecek. Yıllardan beri terörle mücadelede askerdi, polisti, güvenlik birimleriydi, istihbarat birimleriydi, devlet memurlarıydı, sivil halktı, canını kaybetmiş binlerce insanımız var, şehitlerimiz var. Şimdi bunların birinci derece yakınları var, aile dostları, mahalle dostları, arkadaşlıkları var. Bunların konuya yaklaşımları dikkate alınarak, onlarla bu konular istişare edilerek, ikna edilerek, belli noktada, yani tüm taraflar ikna edilerek yol kat edilmesi gerekecek. Daha iyi, daha çabuk bir sonuç alınması için biz de DEVA Partisi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

"BUGÜN TÜRKİYE'Yİ YÖNETEN İKTİDAR BU KONUDA CİDDİ BİR ŞEKİLDE SORGULANMAYA BAŞLADI"

Yereli, fon krizine ilişkin, "Türkiye'de yaklaşık 500 bin kişilik bir rakamdan bahsediliyor etkilenen insan sayısı olarak. Ama bundan çok daha büyük bir kitle etkilendi. Bugün, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaklaşık 25 yıldır yönetmiş olduğu ülkemizde yaşadığı en ciddi kriz, fon krizi. Bu krizi çözmek için kendi aralarında belki iç hesaplaşma şekliyle süreci çözerek itibar kazanmak için yollar arıyorlar. Buna yönelik tabii onlar da kendi içlerinde temkinli hareket ediyorlar. Birdenbire hareket etmenin iktidarlarını toptan sarsacağına yönelik beklentileri mevcuttur diye düşünüyorum" diye konuştu.

"BU SADECE SİYASİ İKTİDARIN İTİBAR KAYBI DEĞİL"

Yereli, "Türkiye'yi yöneten güruhun kalabalık bir şekilde, özellikle üst düzey yönetici güruhun kalabalık bir düzeyde içine karıştığı söylentilerin olduğu bir ortamda gerçekten kolay yönetilebilecek bir iş değil. Çünkü sizin ülkeyi yönetirken güvenerek görev verip bu işi düzelteceğiniz insanların bu işlerle bağlaşıp olduğu ortaya çıktıkça iş daha karmakarışık bir hale geliyor. Borsada değer kaybı yaşayan hisselerden dolayı oraya yatırım yapanlar, bireysel emeklilik sistemindeki fonlardan dolayı emeklilik sisteminde tasarruflarını tutanlar ve bugün işte kenarda, herhangi bir şekilde zor şartlarda işçiydi, emekliydi gibi hayatını sürdüren, fon işinden nasiplendiği konuşulan insanlara bir tepki var. Yani dikkatli hareket ediyor. Hem kendi iktidarını sarsmadan yeteri kadar itibar kaybettik, daha da itibar kaybetmeyelim diye düşünerek temkinli hareket ediyor. Netice itibariyle bu sadece siyasi iktidarın itibar kaybı değil, bir ülke ekonomisinin toptan itibar kaybına dönüşebilir ki o noktaya da gelmek üzere" diye konuştu.