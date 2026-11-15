DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Erhürman ile Lefkoşa\'da BM sürecini görüştü

(LEFKOŞA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Lefkoşa'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler (BM) süreci ve ekonomideki gelişmeler ele alındı.

Babacan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Birleşmiş Milletler süreci ve ekonomideki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.