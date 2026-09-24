DEVA Partisi lideri Babacan, Şanlıurfa depremi için geçmiş olsun mesajı yayımladı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.