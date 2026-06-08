DEVA Partisi'nden Ekonomi Eleştirisi - Son Dakika
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DEVA Partisi'nden Ekonomi Eleştirisi

08.06.2026 18:48
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İdris Şahin, Türk lirasının değer kaybını iktidarın yanlış politikalarına bağlıyor.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Türk lirasındaki değer kaybının iktidarın yanlış ekonomi politikalarının sonucu olduğunu belirterek, "Bu millet fakirleşmiyor, göz göre göre fakirleştiriliyor" tepkisinde bulundu.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, dolar kurundaki yükselişe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, Türk lirasındaki değer kaybının yanlış ekonomi politikalarının sonucu olduğunu belirterek iktidarı eleştirdi. Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dolar tarihin zirvesinde, millet tarihin dibinde. Bu ülkenin parası kendiliğinden değer kaybetmedi; yanlışta ısrar eden, faiziyle, kuruyla, enflasyonuyla milleti ezen bu iktidar eliyle yakıldı. Bugün yükselen sadece dolar değil, vatandaşın sofrasından, emeğinden, geleceğinden koparılan bedeldir. Bu millet fakirleşmiyor, göz göre göre fakirleştiriliyor."

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEVA Partisi'nden Ekonomi Eleştirisi - Son Dakika

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