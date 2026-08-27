DEVA Partisi'nden Soğan Vergisi Tepkisi - Son Dakika
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DEVA Partisi'nden Soğan Vergisi Tepkisi

DEVA Partisi\'nden Soğan Vergisi Tepkisi
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İdris Şahin, kuru soğanda düşük gümrük vergisi süresinin uzatılmasına çiftçi açısından tepki gösterdi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, kuru soğanda düşük gümrük vergisi uygulamasının 31 Ocak 2027'ye kadar uzatılmasına tepki göstererek, "Çiftçi 45 günde ürün yetiştiremiyor, iktidar 45 günde karar değiştiriyor" dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 Temmuz'da kuru soğanda düşük vergi uygulamasının 31 Ağustos'ta sona ereceğinin ve yerli üreticinin korunacağının açıklandığını hatırlattı.

Sürenin daha 31 Ağustos gelmeden 31 Ocak 2027'ye uzatıldığını belirten Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Çiftçi 45 günde ürün yetiştiremiyor, iktidar 45 günde karar değiştiriyor. 13 Temmuz'da kuru soğanda düşük verginin 31 Ağustos'ta biteceğini, yerli üreticinin korunacağını açıkladınız.

Daha o gün gelmeden süreyi 31 Ocak 2027'ye uzattınız. Üretici tohumu aylar önce attı, borçlanıp mazotunu, gübresini aldı, ürününü yetiştirdi. Tam satacağı gün geldiğinde önündeki şartları değiştirdiniz.

Üstelik kuru soğan üretiminin bu yıl yüzde 13,5 azalacağını hazirandan beri biliyordunuz. Türkiye kuru soğanının yaklaşık üçte birini üreten Ankara başta olmak üzere, bu kararın bedelini yine tarladaki çiftçi ödüyor. Çiftçinin takvimi mevsime göre, sizin takviminiz keyfinize göre değişemez!"

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEVA Partisi'nden Soğan Vergisi Tepkisi - Son Dakika

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