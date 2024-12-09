Denizli'nin Buldan ilçesinde deve güreşi festivali gerçekleştirildi.
Doğan Mahallesinde düzenlenen etkinliği CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak ile vatandaşlar takip etti.
Güreşlerin ardından dereceye giren deve sahiplerine ödül verildi.
Son Dakika › Güncel › Deve Güreşi Festivali Buldan'da Yapıldı - Son Dakika
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