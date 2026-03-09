Develi'de Madenci Göçüğü: Bayram Bostancı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Develi'de Madenci Göçüğü: Bayram Bostancı Son Yolculuğuna Uğurlandı

09.03.2026 16:00
Çinko madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Bayram Bostancı, omuzlarda defnedildi.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde maden ocağında göçükte yaşamını yitiren Bayram Bostancı (50), madenci arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Havadan Mahallesi'ndeki bir çinko madeninde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçi Bayram Bostancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bostancı'nın cansız bedeni göçük altından çıkarılarak, hastane morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Bostancı'nın cenazesi, Yeniköy Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan namaza Bayram Bostancı'nın ailesi, yakınları, madenci arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Bayram Bostancı'nın cenazesini madenci arkadaşları, mahallenin yaklaşık 2 kilometre uzağında olan mezarlığa kadar omuzlarında taşıdı. Bostancı, burada dualarla toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

