Develi'de PKK Propagandası Yapan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Develi'de PKK Propagandası Yapan Zanlı Yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde PKK/KCK propagandası yapan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

25.12.2024 09:46
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Kayseri'nin Develi ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı verilen şüphelinin Develi ilçesinde olduğunu tespit etti.

Şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Develi'de PKK Propagandası Yapan Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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