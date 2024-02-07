Develi'deki muhtar, Havadan Külliyesi'nin bakımını gönüllü yapıyor - Son Dakika
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Develi'deki muhtar, Havadan Külliyesi'nin bakımını gönüllü yapıyor

Develi\'deki muhtar, Havadan Külliyesi\'nin bakımını gönüllü yapıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde muhtarlık yapan 66 yaşındaki Nazmi Şimşek, mahallesindeki Selçuklu dönemine ait Havadan Külliyesi'nin bakımını yıllardır gönüllü olarak yapıyor. Şimşek, her perşembe külliyeyi ziyaret ederek temizlik ve bakım işlerini gerçekleştiriyor. Külliye, turistlerin ve üniversite öğrencilerinin sık sık ziyaret ettiği bir yer haline gelmiştir.

07.02.2024 12:11  Güncelleme: 12:20
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Kayseri'nin Develi ilçesinde muhtarlık yapan 66 yaşındaki Nazmi Şimşek, mahallesindeki Selçuklu dönemine ait Havadan Külliyesi'nin bakımını yıllardır gönüllü yapıyor.

Kent merkezine yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunan Havadan Mahallesi'nin muhtarı Şimşek, yaklaşık 16 yıldır her perşembe külliyeyi ziyaret ediyor.

Şimşek, 1300'lü yıllarda yapılan Havadan Külliyesi'ni her ziyaretinde hem ibadetini hem de buranın temizliğini ve bakımlarını yapıyor.

Bazen mahalle sakinlerinin yardımcı olduğu Şimşek, AA muhabirine, mahallesinde bulunan ata mirasına sahip çıkmaya çalıştığını söyledi.

"Buraya hizmet etmekten zevk duyuyorum"

Muhtarlık yaptığı ilk zamanlardan itibaren külliyeyle ilgilendiğini anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Burası Selçuklular zamanında yapılmış. Selçuklular zamanında buradan Adana'ya yol geçermiş. Yolcular burada konaklarmış. Buranın içinde cami, avlu, yemekhane, yatırlar, talebe okutacak yerler var. Burada eskiden üniversite gibi talebe okuturlarmış. Önceden çevre köylerden de gelip dua ederlerdi. Buranın tarihçesi çok eskilere dayanıyor. Ben buraya gelmediğim zaman rahatsız oluyorum. Buraya gelip temizliğini yapıyorum, dua okuyorum, namaz kılıyorum. Her perşembe buraya geliyorum. Ben buraya 2008'den beri hizmet ediyorum. Ondan da zevk duyuyorum."

Şimşek, Havadan Külliyesi'ni tur otobüsleriyle turistlerin ve meraklı üniversite öğrencilerinin sık sık ziyaret ettiğini dile getirdi.

Mevsim şartlarına göre külliyede yapılacak işlerin de farklılık gösterdiğini aktaran Şimşek, "Bugün biraz kar yağdığı için karları temizledim. İçeriyi süpürdüm, temizledim. Ben buraya gelmezsem olmaz. Muhakkak burayı görmem gerekiyor. Burası beni çok etkiliyor. Köylüler de çok memnun kalıyor. Sağ olsunlar bazen köyden de yardıma gelenler oluyor." dedi.

Her işi devletten beklemenin yanlış olduğunu söyleyen Şimşek, görevlilerin her zaman buraya gelemediğini ve bunun için kendisinin bu görevi üstlendiğini ifade etti.

Şimşek, külliyenin bulunduğu mahallenin yollarının daha iyi olması halinde ziyaretçi sayısında da artabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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