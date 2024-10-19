Devlet Korumasındaki Çocuklar Teknolojiye Buluştu - Son Dakika
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Devlet Korumasındaki Çocuklar Teknolojiye Buluştu

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70 çocuk, uluslararası robot yarışmasında atölyelere katılıp teknolojiyi keşfettiler.

19.10.2024 12:17
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Devlet korumasındaki çocuklar teknoloji şölenine konuk oldu

ERZURUM - Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan 70 çocuk, Türkiye'nin dört bir yanından ve 17 farklı ülkeden 6 bin 691 katılımcı, 2 bin 687 robot projesinin yer aldığı 16. Uluslararası MEB Robot Yarışmasındaki atölyelere katılım sağladı.

Çocuklar, bu kapsamda robotik atölyelerde uygulamalı eğitimlere katılarak, eğitimler sayesinde teknolojiye dair bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldular.

Yetkililerden detaylı bilgiler alan çocuklar, teknoloji konusunda farkındalık elde ettiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinliğin amacının, çocukların teknolojiyle buluşması ve bu alanda farkındalık oluşturması olduğunu ifade etti.

Aykut, çocukların teknolojiyle tanışmasının ve bu alandaki becerilerini geliştirmelerinin önemini dile getirirken, bu tür etkinliklerin çocukların özgüvenini artırdığını ve gelecekteki kariyer seçimlerinde onlara rehberlik ettiğini belirtti.

Çocukların geleceğin sektörü olan yapay zeka ve robot teknolojileri konusunda bilinçlendiğini belirten Aykut, "Atölyeler, çocuklara robotik, programlama ve mühendislik gibi alanlarda temel bilgiler sunarak, onların yaratıcı düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Bu tür etkinlikler, çocukların sadece teknolojiyi tüketen bireyler olmaktan çıkıp, aynı zamanda üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Her çocuğun eşit fırsatlara sahip olması gerektiği düşüncesiyle, bu tür girişimlerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu tür yarışmaların, çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Robot atölyesine katılan çocuklar, etkinlik boyunca birçok yeni bilgi ve beceri edinme fırsatı buldular. Robotik dünyasının kapılarını aralayan bu atölyeler sayesinde, teknolojiye olan ilgileri daha da arttı ve geliştirme farkındalığı buldular.

Atölye sonunda çocuklar, kendilerine bu eşsiz deneyimi sunan kurum yöneticilerine teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Devlet Korumasındaki Çocuklar Teknolojiye Buluştu - Son Dakika

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