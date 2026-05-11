Devrek Belediyesi'nde Usulsüzlük Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Devrek Belediyesi'nde Usulsüzlük Davası Başladı

Devrek Belediyesi\'nde Usulsüzlük Davası Başladı
11.05.2026 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Belediye Başkanı Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 30 sanığın rüşvet ve zimmet suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması başladı.

Zonguldak'ın Devrek ilçe Belediyesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin aralarında eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un da bulunduğu 1'i tutuklu 30 sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık T.U, 26 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar G.D. ile E.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, tutuksuz sanık A.Y. ise duruşmada yer almadı.

"Rüşvet almak" suçundan yargılanan sanıklar suçlamaları reddederek, belediyedeki ödeme ve ihale süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü savundu.

Belediyeden alacaklarını tahsil etmek ve işlemlerini hızlandırmak amacıyla rüşvet verdikleri iddiasıyla yargılanan bazı sanıklar, para transferlerinin borç ilişkisi ve ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Sanıklardan E.K, esnaf B.K'nin kredi kartlarını kullandığını, bu nedenle aralarında yoğun para alışverişi bulunduğunu, gönderilen paraların kredi kartı borçlarının ödenmesine yönelik olduğunu iddia etti.

Bazı sanıklar da zimmet suçlamalarına konu ödemelerde yetkili olmadıklarını, bordro ve fazla mesai hesaplamalarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapıldığını, muhasebe biriminin ise yalnızca evrak kayıt ve ödeme emri düzenleme işlemlerini gerçekleştirdiğini öne sürdü.

"Zimmet" ve "rüşvet almak" suçlarından yargılanan Mali İşler Müdürü N.Ç, eşinin tedavi gördüğü dönemde birçok kişiden maddi destek aldığını, personel ve emeklilik ödemeleri gibi giderlerin kendisi göreve gelmeden önce 2014'te Devrek Belediye Meclisi kararıyla İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne devredildiğini ifade etti.

Tazminat, maaş, fazla mesai ve emeklilik gibi ödemelerin puantajlarının bütün birimlerin müdürlüklerince hazırlandığını, daha sonra belgelerin insan kaynaklarına gönderildiğini ve hesaplamaların yapıldığını anlatan N.Ç, şöyle konuştu:

"Muhasebe sonuçta, fatura bile olsa karışırdım, bu yüzden beni sevmezlerdi. 2022'de sel, afet var. Yoğun çalışıyoruz. Mesailer çok fazla gelmeye başladı. 'Biraz rölantiye alın, yoksa maaş ödeyemeyeceğiz.' dedim. Bana mesai evrakı gelince, ben 'Hani yapılmayacaktı' diye T.U. ile tartıştım. Başkanın 'mesai yapılmayacak' diye talimatı vardı. Başkanın yanına gittim. Başkan bana 'bilgim var' demişti. 'Kanalizasyon, su işleri gibi acil şeylerde çalıştıkları için mesai yapmışlardır.' diye düşündüm. Ben de başkan 'Tamam' deyince sustum."

Devrek Belediyesine müfettişlerin geldiği dönemde, imzaladığı 3 belgenin gösterildiğini ancak 1 imzanın kendisine ait olmadığını fark ettiğini ve bunun üzerine cetvel istediğini söyleyen N.Ç, "Benimle beraber bir başkasının da imza ve kaşesinin kullanıldığı tespit edildi. Benim dosyamdan 2 evrak yok edilerek sunulmuş. Bana müfettiş 'İzin yapmadı mı?' deyince ben eşim için aylarca hastanelerde olduğumu da söyledim. Hatta belediyeden dosyamı talep ettim ama göndermediler. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık değil, müşteki konumunda olması gerektiğini savundu

Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt da hiçbir belediye başkanının personel bordrolarını görmediğini, bu görevin birim amirlerine ve insan kaynaklarına ait olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 300 personelin bordrosunun tek bir onayla yapıldığını aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Emekli olmak isteyen gelir makama söyler, fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaşılır. Başkana kızgınsa başkan yardımcısına falan çıkar. Ödemeler için insan kaynakları yazar, encümene gelir. Encümen onayını verir ve ödeme emri hazırlanır. Encümenden sonraki tüm işlemleri insan kaynakları yapar. Örneğin 20 kişinin emeklilik ödemesi için hazırlık yapılır. İller Bankasından kredi alınır. Belediyeler parayı görmez. Zaten doğrudan hesaplara gider."

"İhaleye fesat karıştırma" iddialarıyla ilgili konuşan Bozkurt, "Sel felaketiyle uğraşırken bir an önce ihaleye çıkın talimatını müdür S.Ç'ye verdim. Hatta evrakı sel bölgesinde olduğum için çamur içinde imzaladım. İhalenin işleyişiyle ilgili bir bilgim yok. Şişli Belediyesinin ihalesinden kalan eksikleri tespit edip tutanak tutup sorduk. Cevap gelmedi. İçerik başka olduğu için biz ilana çıktık." dedi.

"İcbar yoluyla irtikap" suçlaması kapsamında annesinin üzerine aldığı villaya ilişkin savunma yapan sanık Çetin Bozkurt, müteahhit S.G'nin kendisinin ortak olduğu arsayı ortağından satın aldığını ancak kendisinin arsayı satmak istememesi nedeniyle işlemlerin durduğunu öne sürdü.

Bu süreçte müteahhidin davayı kaybedeceğini düşündüğü için kendisine "trampa" teklifinde bulunduğunu ifade eden Bozkurt, villayı bu şekilde aldığını ve gerekli ödemeleri yaptığını savundu.

Bozkurt ayrıca, olayda sanık değil müşteki konumunda olması gerektiğini ileri sürerek, taraflar arasında iki ayrı sözleşme imzalandığını dile getirdi.

"Suçlamaları kabul ediyorum"

Dönemin İnsan Kaynakları Müdürü tutuklu sanık T.U, alkol bağımlılığı nedeniyle hem aile hayatının hem de çalışma düzeninin bozulduğunu anlattı.

Daha önce işini düzgün yapan bir çalışan ve iyi bir aile babası olduğunu söyleyen T.U, alkol kullanmaya başladıktan sonra maddi sıkıntılar yaşadığını ve bazı usulsüz işlemlere yöneldiğini ifade etti.

Görevinin birimlerden gelen talepler doğrultusunda puantaj hesaplayıp ilgili yerlere göndermek olduğunu belirten T.U, yanında çalışan bazı sanıkların fazla mesai sistemine dahil olmak istediklerini söyledi.

Hesaplamaların ardından doğru bordroları muhasebeye ilettiğini anlatan sanık, fazla hesaplanan mesai ücretlerinden yapılan kesintilerin tahsildarlar aracılığıyla bankadan çekildiğini, daha sonra payların ilgili kişilere zarf içinde dağıtıldığını öne sürdü.

Kendisine söylenen "Fazla mesai yapalım, para alalım" taleplerinin ardından işlemlerin hep manuel yöntemle gerçekleştirildiğini anlatan T.U, "Ben suçlamaları kabul ediyorum. Başkanların, yardımcıların, konudan haberi yoktur. Tüm işlemleri ben yaptım. İfadelerimi de hür ifademle verdim. Yapılan iş ve işlemlerde kimseye suç atmıyorum. Antidepresan ve alkolü bırakmak için ilaç kullanıyordum. Başkan bile bana 'Sana ne oldu?' diyordu. Ailesel sıkıntılarım vardı. En ufak sıkıntıda içki içiyordum." diye konuştu.

T.U, yaklaşık 14 aylık tutukluluk sürecinde alkolü bırakabildiğini ifade ederek, "Tahsildarların da hiçbirinin suçu yok. Onlar yönlendirmelerle hareket ediyor. Ben bunları anlatacak durumda bile değildim. Cezaevinde içmediğim için herhalde." dedi.

T.U, ceza alacağını bildiğini ancak kaçmadığını, derdinin eşit şartlarda kendini dinletmek olduğu için tahliyesini istediğini sözlerine ekledi.

Mahkeme heyeti, Çetin Bozkurt'un ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, T.U'nun tutukluluğunun devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi, avukatların delil ve yazılı beyanlarını sunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Salonda bulunan Bozkurt'un aile ve yakınları birbirlerine sarılarak kararın mutluluğunu yaşadı.

Çetin Bozkurt, adliye çıkışı gazetecilere, gerekli açıklamaları ileride yapacağını söyledi.

Olay

Devrek Belediyesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 18 Nisan 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile 9 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan T.U. tutuklanmış, Bozkurt hakkında "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmış, 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 265 sayfalık iddianamede, Bozkurt hakkında 8 kez "nitelikli zimmet" suçundan 144 yıla, "icbar suretiyle irtikap" suçundan 10 yıla, 2 kez "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 16 yıla ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 7 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, aralarında belediye yetkilileri ve çalışanlarının da bulunduğu 29 sanık için ise "rüşvet alma", "rüşvet verme", "zimmet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "haksız mal edinme" suçlarından da değişen sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrek Belediyesi'nde Usulsüzlük Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi
Pentagon “ABD’nin mühimmat stokları tükendi” iddiasını yalanladı Pentagon “ABD’nin mühimmat stokları tükendi” iddiasını yalanladı
İran-ABD restleşmesi petrol fiyatlarını uçurdu İran-ABD restleşmesi petrol fiyatlarını uçurdu
ABD’de yük treninin vagonunda 6 kişinin cansız bedeni bulundu ABD'de yük treninin vagonunda 6 kişinin cansız bedeni bulundu

23:11
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan’ın kulüp binasında Hedefinde o isim var
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan'ın kulüp binasında! Hedefinde o isim var
23:03
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
22:52
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV’deki son yayınına çıkamadı
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
22:48
Kapasitesi 17 bin Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
Kapasitesi 17 bin! Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
22:43
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın için karar çıktı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için karar çıktı
22:29
Yamal’dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı
Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı
22:23
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:35
3 senede 3 şampiyonluk Böyle giderse seneye Süper Lig’deler
3 senede 3 şampiyonluk! Böyle giderse seneye Süper Lig'deler
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 23:30:40. #7.13#
SON DAKİKA: Devrek Belediyesi'nde Usulsüzlük Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.