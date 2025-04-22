Devrek'te Usulsüzlük Soruşturması

1) ESKİ BAŞKAN BOZKURT'A EV HAPSİ, 1 TUTUKLAMA
Devrek'teki usulsüzlük soruşturmasında 10 şüpheli adliyede (2)
Zonguldak'ta, Devrek Belediyesi eski personellerine yönelik 'Usulsüzlük, zimmete para geçirme ve ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında ev sahibi kararı verildi, eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar ise tutuklandı.
Ev hapsi kararıyla serbest kalan eski başkan Bozkurt'u, adliye önünde bekleyen bir grup, alkışlarla karşılayarak 'Hepimiz Çetin'iz', 'Çetin Başkan' diye slogan attı.
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