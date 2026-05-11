Devrek'te Yolsuzluk Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Devrek'te Yolsuzluk Davası Başladı

11.05.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrek Belediyesi'nde eski başkan ve 30 kişi yolsuzluk suçlamasıyla yargılanıyor.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma sonunda, eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un da aralarında olduğu 1'i tutuklu 30 kişi hakkında 'Zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat, irtikap ve haksız mal edinme' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görülürken, sanıklar hakkında 3 ay ile 1862 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.

Devrek Belediyesi'nde 2024 yılına kadar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, usulsüzlük tespit edildi; savcılık, soruşturma başlattı. Nisan 2025'te soruşturma kapsamında o dönem görev yapan veya daha önce görev yapmış birçok kişi gözaltına alındı. 2024 yılına kadar görevde kalan eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a ev hapsi tedbiri uygulanırken, İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar tutuklandı.

'KAMU HİZMETLERİNİN ANA İLKE VE PRENSİPLERİ YILLAR BOYU İHLAL EDİLDİ'

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayıp 30 kişi hakkında 265 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamenin sonuç kısmında, "Belediye başkanından kurum amirlerine, kurum amirlerinden müdür vekillerine, onlardan da memurlar ve en alt düzeyde işçilerin rüşvet, irtikap, zimmet ve kamu kaynaklarına karşı her türlü suçun ilgili tarihlerde Devrek Belediyesine yönelik eylemlerde bulunduğu, belediyenin yukarıda ayrıntılı açıklanan kurumlarının haksız menfaat karşılığında çok sayıda işlem yaptığı, belediyeyle hukuki ilişkiye giren vatandaşların haklı ve hukuklu şekilde hizmet alabilmeleri için ilgili memur ve amire menfaat sağlaması gerektiği, şüphelilerin, enflasyonun yıllar içindeki ilerleyişi göz önüne alındığında, milyonlarca TL parayı uhdelerine geçirdikleri; söz konusu fiillerin, münferit ve istisnai nitelikte olmayıp sistematik ve süreklilik içeren bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği, yıllar geçtikçe eylemlerin miktar ve dozunun arttığı, kamu hizmetlerinin ana ilke ve prensiplerinin yıllar boyu ihlal edildiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede; ödenmiş emekli ikramiyeleri için İller Bankası'ndan kredi çekilip tekrar ödenmiş gibi zimmete para geçirilmesinden, işçilere fazla ücretli izin ödemesi yapılıp geri alınmasına kadar birçok suç olan eylem tek tek anlatıldı. Ayrıca belediyeden ödeme almak ve işlerini hızlandırmak için bazı görevlilerin de rüşvet aldığı ifade edildi. İddianame, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ESKİ BAŞKAN EL SALLAYARAK ADLİYEYE GİRDİ

Yargılama bugün başladı. Bugün sabah saatlerinde eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve diğer sanıklar Zonguldak Adliyesi'ne geldi. Bozkurt, adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayarak binanın içine girdi. Tutuklu bulunan Tuncay Ulupınar da jandarma eşliğinde getirildi. 3 ay ile 1862 yıl arasında çeşitli hapis cezaları istenen 30 sanığın 'Zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat, irtikap ve haksız mal edinme' suçlarından yargılaması başladı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN-Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrek'te Yolsuzluk Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı

11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:44
Ne olduysa o gece oldu Galatasaray’ın kaderini değiştiren yemek
Ne olduysa o gece oldu! Galatasaray'ın kaderini değiştiren yemek
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
10:23
Hayvan pazarında silahlı kavga 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:18:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Devrek'te Yolsuzluk Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.