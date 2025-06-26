Devri Motosikletin Kaza Anı Kask Kamerasında

İstanbul'un Avcılar ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsünün sürüklendiği anlar, kask kamerasınca kaydedildi.
D-100 Karayolu Avcılar mevkisinde Ankara istikametinde ilerleyen motosiklet devrildi.
Sürücü bir süre sürüklenirken, savrulan motosikleti seyir halindeki bir kamyonetin altına sıkıştı.
Kaza anı sürücünün kask kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin devrilmesiyle bir süre sürüklenen sürücünün, yerden kalkıp koşarak motosikletini sürükleyen kamyoneti durdurmaya çalışması yer aldı.
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