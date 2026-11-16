Devrim Muhafızları, Hürmüz'de iki tankerin mayına çarparak alev aldığını duyurdu - Son Dakika
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Devrim Muhafızları, Hürmüz'de iki tankerin mayına çarparak alev aldığını duyurdu

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Devrim Muhafızları, Hürmüz\'de iki tankerin mayına çarparak alev aldığını duyurdu
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Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda yasak rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu. Tankerlerin pazartesi ABD savaş uçakları desteğiyle geçmeye çalıştığı ve pazar ve pazartesi günleri 6 tankerin benzer akıbete uğradığı belirtildi.

TAHRAN, 16 Kasım (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, Hürmüz Boğazı'nı "yasak" rota üzerinden geçmeye çalışan iki petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News'te yer alan açıklamada kural ihlali yapan tankerlerin pazartesi günü boğazı ABD savaş uçaklarının desteğiyle geçmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada pazar ve pazartesi günleri 6 tankerin benzer akıbete uğradığı ifade edildi.

Petrol şirketlerine boğazın güneyindeki mayınlı yasak rotayı kullanmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Devrim Muhafızları, pazar günü kural ihlali yapan iki petrol tankerinin yasak rotada mayına çarptığını ve tankerlerde patlamalar yaşandığını açıklamıştı.

Gemilerden birinin 2 milyon varilden fazla petrol taşıyan bir süper tanker olduğu ve patlamanın ardından çıkan yangın sonrasında Basra Körfezi'nin güney sularında battığı belirtilmişti.

Ayrıca İran ordusu donanması, pazar günü ve pazartesi gününün ilk saatlerinde kural ihlali yapan iki tankerin Hürmüz Boğazı'nın doğusunda mayına çarparak alev aldığını duyurmuştu.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İran da Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmış, ABD, İsrail ve müttefiklerine ait gemilerin güvenli geçişini yasaklamıştı.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriDevrim MuhafızlarıHürmüz BoğazıGüvenlikGüncelDünyaSon Dakika

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