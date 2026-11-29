İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde "izinsiz güzergahta" ilerleyen iki petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, navigasyon sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "yasaklı" bölgede seyreden iki petrol tankerinin sabah saatlerinde deniz mayınına çarptığı ve tankerlerde yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, tankerlerden birinin yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip süper tanker olduğu ve Umman kıyılarına yakın bir noktada mayına çarptığı, diğer tankerin ise Hürmüz Boğazı'nın çıkışında mayına çarptığı kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlaması ve belirlenen deniz rotalarını kullanması gerektiği belirtilen açıklamada, uyarıları dikkate almayan gemilerin telafisi mümkün olmayan hasarlarla karşılaşabileceği ifade edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından Tahran yönetimi 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Buna karşılık ABD, Hürmüz'ü kapatan İran'a yönelik 13 Nisan'da deniz ablukası başlatmıştı.

İran, "belirlediği deniz rotaları dışında izinsiz geçiş yapan gemileri" hedef alacağını duyurmuştu.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütünün verilerine göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ilk gününden bu yana Hürmüz Boğazı ve çevresinde 140'tan fazla gemi saldırılara hedef oldu.