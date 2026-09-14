Deyirzor Çölü'nde tuz işçileri kavurucu sıcakta geçimini tuzdan sağlıyor - Son Dakika
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Deyirzor Çölü'nde tuz işçileri kavurucu sıcakta geçimini tuzdan sağlıyor

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Suriye-Irak sınırındaki Deyirzor Çölü'nde çalışan işçiler, kavurucu sıcak ve yoğun toz altında topraktan çıkardıkları tuzla ailelerinin geçimini sağlıyor. Ağır şartlara rağmen tuz üretimi bölge halkının en önemli ekmek kapısı olmayı sürdürüyor.

Suriye- Irak sınırındaki Deyirzor Çölü'nde çalışan işçiler, yakıcı sıcak ve yoğun toz altında toprağın derinliklerinden çıkardıkları tuzla ailelerinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

Günün ilk ışıklarıyla mesailerine başlayan işçiler, sert zemini çeşitli el aletleriyle gevşeterek toprak altında bulunan tuz tabakalarını ortaya çıkarıyor.

Suriye-Irak sınırındaki Deyirzor Çölü'nde çalışan işçiler, kavurucu sıcak ve yoğun toza rağmen ailelerinin geçimini sağlamak için her gün aynı mesaiye devam ediyor.

İşçiler, topraktan tuz bloklarını çıkarıp taşımak için üst düzeyde fiziksel güç ve dayanıklılık harcıyor. Tüm bu ağır şartlara rağmen tuz üretimi bölge halkının en önemli ekmek kapısı olmayı sürdürüyor.

İşçilerden Bilal Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptığı işin zor olduğunu, gün boyunca güneş altında çalıştıklarını söyleyerek, "Yük aracı gelene kadar çok yoruluyoruz. Tuz işi anlatılamayacak kadar zor ve gerçekten çok ağır." dedi.

Mustafa, başka iş imkanlarının kısıtlı olduğunu belirterek, daha önce farklı sektörlerde çalışmayı denediklerini ancak yeniden tuz işine dönmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Günlük kazanç yapılan işe göre değişiyor

Günlük kazançlarının yaptıkları işe göre değiştiğini dile getiren Mustafa, "Bugün bir kamyonu doldurursam 50 dolar alıyorum, dolduramazsam 25 dolar alıyorum." diye konuştu.

Mustafa, tuz çıkarma sürecinin yalnızca tuzu yüzeye çıkarmakla bitmediğini, çıkarılan tuzun suyla işleme tabi tutulduğunu ve ertesi gün aynı mesainin yeniden başladığını ifade ederek, bütün gün havuzda kürekle tuzu karıştırdıklarını ve bunun da kolay olmadığını söyledi.

İşçilerden Usame Samer de toplanan tuzun kamyonlarla Deyirzor iline gönderildiğini ve şehirde satıldığını vurgulayarak, "Biz (müşterilere) onlara tuzun tonunu yaklaşık 10 dolara satıyoruz. Onlar da çuvallara doldurup dükkanlara satıyor." dedi.

Yağmur yağınca üretim duruyor

Tuz üretiminin mevsimsel olduğunu anlatan Samer, çalışma döneminin kış sonundan bir sonraki kışın başlangıcına kadar sürdüğünü ancak asıl çalışmanın yaz aylarında yapıldığını ifade ederek, "Yağmur yağmaya başladığında iş tamamen duruyor." şeklinde konuştu.

Samer, "İlk olarak bir çukur kazıyoruz. Ardından su çıkarıp alanı suluyor ve iki-üç gün bekletiyoruz. Bu sürenin sonunda tuz tabakası oluşmaya başlıyor. Daha sonra tuzu el arabalarıyla toplayıp tartıyor, yükleme rampasına çıkararak kamyonlara yüklüyoruz." açıklamasını yaptı.

Günde yaklaşık 5 saat çalışan işçilerin yevmiyesinin 5 bin Suriye lirası (Yaklaşık 1700 lira) olduğunu belirten Samer, ağır çalışma koşullarına rağmen geçimlerini sağlamak için tuz üretimine devam ettiklerini vurguladı.

Tuz ticareti yapan Muhammed Ali ise kazancın önemli bir bölümünün masraflara gittiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Suriye, Ekmek, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deyirzor Çölü'nde tuz işçileri kavurucu sıcakta geçimini tuzdan sağlıyor - Son Dakika

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