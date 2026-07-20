Deyr Cerir'de İsrail Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Deyr Cerir'de İsrail Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

20.07.2026 03:13
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İsrail'in Deyr Cerir köyüne açtığı ateş sonucu 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı. Saldırılar arttı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Deyr Cerir köyünde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ile Filistin Kızılayından yapılan açıklamalarda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Deyr Cerir'e düzenlediği saldırıda Filistinlilerin gerçek mermiyle hedef alındığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, 53 yaşındaki Avde Abdurrahim Avde Ferahne ile 26 yaşındaki Ahmed Adil Reşid Ebu Mihu'nun açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filistin Kızılayı, saldırıda karnından ağır yaralanan bir Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Kızılaydan daha sonra yapılan açıklamada, dizinden gerçek mermiyle yaralanan ikinci bir kişinin de hastaneye nakledildiği belirtildi.

Bir başka açıklamada ise 55 yaşındaki üçüncü bir yaralıya, hastaneye sevk edildiği sırada kalp masajı ve suni teneffüs uygulandığı kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, Ramallah ve El-Bire kentleri ile çevresindeki beldelerde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarının arttığını bildirdi.

Saldırıların darp, ateş açma, mülkleri yakma ve tarım arazilerine zarar verme şeklinde gerçekleştiği, İsrail ordusunun da saldırganları koruduğu belirtildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 1181 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deyr Cerir'de İsrail Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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