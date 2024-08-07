Deyrizor'da PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika
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Deyrizor'da PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında çatışmalar yaşanıyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü arasında birçok noktada çatışmalar yaşanıyor. Arap aşiretleri, PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerdeki kontrol noktalarına saldırı düzenledi.

07.08.2024 12:04
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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, PKK/ YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü arasında birçok noktada çatışmalar yaşanıyor.

Deyrizor'da PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettiği bölgelerde baskı altındaki Arap aşiretleri ile terör örgütü, sabah saatlerinde çatışmaya başladı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, doğu ve güneydoğu kırsalında 9 ayrı noktada şiddetli çatışmalar yaşandı.

Arap aşiretleri Busayra, İbrehiyye, Elharice, Tayyane, Ebu Hammam, Gazanic, Keşkiyye, Ziban ve Ellatva köylerinde PKK/YPG'nin sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına saldırı düzenledi.

Deyrizor'da PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü arasında daha önce de şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, bunu kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetler ve yardımlardan mahrum kalıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deyrizor'da PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika

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