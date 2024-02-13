Deyrizor'da PKK/YPG'nin yolsuzluklarına karşı protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deyrizor'da PKK/YPG'nin yolsuzluklarına karşı protesto

Deyrizor\'da PKK/YPG\'nin yolsuzluklarına karşı protesto

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki bölge halkı, örgütün yolsuzluklarını protesto etti. Granij köyünde toplanan göstericiler, PKK/YPG'nin baskılarına son verilmesini, elektrik, su ve hayvan yem tedarikinin sağlanmasını ve halka yönelik baskıların hafifletilmesini talep etti. Örgütün Deyrizor'daki işgali sırasında bölge halkını mağdur eden yolsuzluklarına karşı yapılan protesto, Arap nüfusunun tamamının yaşadığı bölgede gerçekleşti.

13.02.2024 15:55  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/ YPG'nin baskısı altındaki bölge halkı, örgütün yolsuzluklarını protesto etti.

Deyrizor kırsalındaki Granij köyü meydanında toplanan onlarca kişi, terör örgütü PKK/YPG'nin baskılarına son vermesini istedi.

Göstericiler, PKK/YPG'nin bölgede yaşanan yolsuzluklara son vermesini, elektrik, su ve hayvan yem tedarikinin sağlanmasını ve halka yönelik baskıların hafifletilmesini talep etti.

Göstericiler, "Elektrik yaşamın omurgasıdır ancak öldü ve yolsuzluğun mezarlarına gömüldü", "Bölgeyi ötekileştirdiğiniz yeter artık. Biz de diğer bölgeler gibi elektrikten hakkımızı istiyoruz", "Biz sadece tarım ve içme suyu istasyonlarına elektrik istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ ile mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkını yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Deyrizor, Suriye, YPG, PKK, Suriye, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deyrizor'da PKK/YPG'nin yolsuzluklarına karşı protesto - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 16:08:47. #1.13#
SON DAKİKA: Deyrizor'da PKK/YPG'nin yolsuzluklarına karşı protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement