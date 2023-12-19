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Dezavantajlı Gençlere Futbol Kursu Açıldı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından dezavantajlı gençlere yönelik futbol kursu açıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Gölgeni Arkanda Bırak Projesi' kapsamında 12-15 yaş arasındaki 15 çocuk kursa katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan gençlere belge verilecek.

Dezavantajlı Gençlere Futbol Kursu Açıldı
19.12.2023 - 15:23,
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından dezavantajlı gençlere yönelik futbol kursu açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı olarak hayatlarını idame ettirmeye çalışan gençlere yönelik "Gölgeni Arkanda Bırak Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında kursa 12-15 yaş arasındaki 15 çocuğun katıldığı belirtildi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verilecek.

Kaynak: AA
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