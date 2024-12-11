Tuğgeneral Baydilli'nin Cenazesi, Kayseri'ye Getirildi - Son Dakika
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Tuğgeneral Baydilli'nin Cenazesi, Kayseri'ye Getirildi

1)TUĞGENERAL BAYDİLLİ'NİN CENAZESİ, KAYSERİ'YE GETİRİLDİISPARTA'daki helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin (52) cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.

11.12.2024 08:27
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1)TUĞGENERAL BAYDİLLİ'NİN CENAZESİ, KAYSERİ'YE GETİRİLDİ

ISPARTA'daki helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin (52) cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait 2 helikopterin eğitim uçuşu sırasında havada teması sonrası yaşanan kazada şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, uçakla Kayseri'ye getirildi. Tuğgeneral Baydilli'nin cenazesi buradan da Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası Tuğgeneral İsa Baydilli, bugün öğle vakti Kalemkırdı Camisi'de kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tuğgeneral Baydilli'nin Cenazesi, Kayseri'ye Getirildi - Son Dakika

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