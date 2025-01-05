Sarıkamış Şehitleri İçin Binlerce Kişi Yürüyüşe Başladı - Son Dakika
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Sarıkamış Şehitleri İçin Binlerce Kişi Yürüyüşe Başladı

1) SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN BİNLERCE KİŞİ, YÜRÜYÜŞE BAŞLADIKARS'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik'i anmak için 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' temasıyla düzenlenen 5,5 kilometrelik yürüyüş başladı.

05.01.2025 17:51
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1) SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN BİNLERCE KİŞİ, YÜRÜYÜŞE BAŞLADI

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik'i anmak için 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' temasıyla düzenlenen 5,5 kilometrelik yürüyüş başladı.

Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle 'Bu Toprakta İzin Var' sloganı ve 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' temasıyla anma programı düzenlendi. Anma programı kapsamında sabah saatlerinde toplanma merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla 5,5 kilometrelik yürüyüş için hazırlandı. Termometrelerin eksi 15 dereceyi gösterdiği Sarıkamış'ta yürüyüşe katılanlara Türk Kızılay tarafından çorba, çay, kete ikram edildi. Okunan duanın ardından önde Atatürk posteri ve Türk bayrağı olmak üzere binlerce kişi yürüyüşe başladı. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Yürüyüşte, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı da taşındı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sarıkamış Şehitleri İçin Binlerce Kişi Yürüyüşe Başladı - Son Dakika
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