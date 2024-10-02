DHKP-C Sanıklarının Tutukluluğu Devam Etti - Son Dakika
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DHKP-C Sanıklarının Tutukluluğu Devam Etti

DHKP-C Sanıklarının Tutukluluğu Devam Etti

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör davasında, 3 sanığın tutukluluk hali devam etti.

02.10.2024 17:28
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ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024'te düzenlenen terör saldırısında, 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davada tutuklu 3 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme, DHKP-C terör örgütünün sözde halkın hukuk bürosu yöneticisi sanık Seda Şaraldı ile sanıklar Meryem Özsöğüt ile Nazan Vangölü Kozağaçlı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024'te DHKP/C'li 2 terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle terör saldırısını düzenleyen terörist Pınar Birkoç ile Emrah Yayla öldürüldü. Terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü polis 5 kişi de yaralandı. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, terör örgütünün sözde sağlık kabini sorumlusu sanık Meryem Özsöğüt, terör örgütünün sözde halkın hukuk bürosu yöneticisi Seda Şaraldı ile sanık Nazan Vangölü Kozağaçlı ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Fransa Barosu'ndan gelen avukatlar da katıldı. Sanıkların 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.

'TAHLİYEMİ VE BERAATİMİ TALEP EDERİM'

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Meryem Özsöğüt, "Tanıkların söyledikleri de yalan, yanlış, mesnetsiz ve hiçbirşeye benzemeyen ifadelerdir. Yargılanmamı gerektirecek birşey yoktur. Tamamen uydurma ve suç üretme çalışması. Hiçbir ilgimin ve bağımın olmadığı olaylar yüzünden sürekli tutuklanıyorum. 20 yıllık sendikal bir geçmişe sahibim, yüzlerce eylem, yürüyüş ve miting örgütledim. Eylemlerde kolluk kuvvetleriyle görüşmeler yaptım, polisin gayet tanıdığı bir ismim. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı. Sanık Özsöğüt'ün avukatı müvekkilinin 8 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini ve beraatını istedi.

'UZUN YILLAR AVUKATLIK YAPTIM'

Tutuklu sanık Nazan Vangölü Kozağaçlı ise, "Uzun yıllardır avukatlık yapıyorum ve çok sayıda duruşmaya girdim. Avukat arkadaşlarımın salona alınmamasını doğru bulmuyorum" dedi. Avukat Murat Yılmaz ise "Duruşmaya sanığın avukat arkadaşlarıyla yurtdışından bazı avukatlar izlemeye gelecek mahkemeye bildirdik. Duruşmadan önce büyük salon talebinde bulunduk" şeklinde konuştu.

'DURUŞMANIN HERKESE AÇIK OLMASINI İSTİYORUM'

Terör örgütünün sözde halkın hukuk bürosu yöneticisi tutuklu sanık Sanık Seda Şaraldı ise savunmasında "Bu yargılama sansüre uğratılmıştır. Avukatlarımız bizi yalnız bırakmadı kıtaları aşıp gelen avukatlarımız var. Duruşmanın herkese açık olmasını istiyorum. Gizli tanık beyan verirken var, ben tutuklanırken var ama bu gizli tanık şu an neden yok. Buraya 5 jandarmayla neden geldim. Neden bu dosyadan kimseyi tahliye etmiyorsunuz duruşma günü almaya mı geldim" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Meryem Özsöğüt, Seda Şaraldı ve Nazan Vangölü Kozağaçlı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme Meryem Özsöğüt ve Nazan Vangölü Kozağaçlı'nın duruşmasını 6 Aralık 2024, Seda Şaraldı'nın duruşmasını ise 11 Aralık 2024 tarihine erteledi.

Kaynak: DHA

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