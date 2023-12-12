 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DHKP-C Terör Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

DHKP-C Terör Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı

İstanbul ve Tunceli'de DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

12.12.2023 - 10:04,
Abone Ol

İSTANBUL merkezli 2 ilde DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, DHKP/C silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah saat 07.00'de İstanbul ve Tunceli'de 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet 9.19 mm çapında tabanca, 27 adet fişek ve şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

DHKP-C Terör Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, İstanbul, Terör, İstanbul, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DHKP-C Terör Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:45:45. #1.11#
SON DAKİKA: DHKP-C Terör Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement