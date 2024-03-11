BONN, 11 Mart (Xinhua) -- DHL Express küresel CEO'su John Pearson, Çin'de fırsatların ve inovasyonun sınırsız olduğunu söyledi.
Kısa süre önce Xinhua ile söyleşi yapan Pearson, DHL müşterisi olan Çinli büyük elektronik ticaret şirketlerinden bazılarının DHL'nin küresel pazar payına itici güç sağlamış olabileceğini, ayrıca üç yıllık dönemde DHL'nin işlerinin Çin'e olağanüstü katkılar sunduğunu kaydetti.
DHL grubu tarafından yayımlanan bir ankete göre, dünyanın önde gelen lojistik şirketinden biri olan DHL, 2021 yılında küresel çapta yüzde 43'lük bir paya sahipti. Şirket, büyük oranda Çin'de büyük gelişim sergileyen elektronik ticaret işleri sayesinde günümüzde küresel pazar payını başarılı şekilde yüzde 47'ye yükseltti.
Çin pazarının inovasyonları kucaklamaya açık ve hazır olması, DHL'nin yeni teknolojilerle ileri doğru hamle yapması için fırsatlar yarattı. Çin, DHL'nin elektrikli ve hidrojen yakıtlı kamyonlardan oluşan filoları faaliyete geçirdiği birkaç ülkeden biri.
DHL'nin 8 adet hidrojen yakıtlı kamyondan oluşan Çin'deki filosu toplamda 20.000 kilometre kat ederek karbondioksit emisyonlarını yılda 170 ton azaltabiliyor.
Pearson, "Çin bu sürdürülebilir hizmetin müşterilere anlatılması ve satılması için hakikaten en iyi ülkelerden biri" dedi.
CEO, Çin'deki sınırsız teknolojik gelişmelerin DHL'ye müşteri memnuniyeti, çalışan sadakati ve işletme verimliliği getiren teknolojiler sunduğunu belirtti.
Çin'in dışa açıklığının DHL gibi şirketleri bu pazara çeken özellik olduğunu, DHL'nin Çinli ortaklarla "son derece güzel bir ortaklık" kurduğunu ve onlarla birlikte büyüdüğünü kaydeden Pearson, "Ticarete güç veren bu dışa açıklığı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › DHL Express CEO: Çin'de fırsatlar ve inovasyon sınırsız - Son Dakika
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