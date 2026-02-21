Diarra İçin Paris'te Adalet Yürüyüşü

Fransa'nın başkenti Paris'te gözaltına alınırken polis şiddetine maruz kalan ve karakoldayken yaşamını yitiren Moritanyalı El Hacen Diarra için yürüyüş düzenlendi.

Irkçılık karşıtı farklı derneklerin çağrısıyla yüzlerce kişi, Paris'in 18. bölgesinde Diarra için adalet talebiyle bir araya geldi.

Fransa'da 14 Ocak'ta şiddetli şekilde gözaltına alındıktan sonra karakolda hayatını kaybeden Diarra'nın ölümünün aydınlatılmasını talep eden göstericiler, ülkedeki polis şiddetine tepki gösterdi.

Ellerinde "El Hacen Diarra. Gerçek ve adalet" yazılı büyük afiş taşıyan eylemciler, "Adalet yoksa, barış da yok" ve "El Hacen için adalet" sloganları attı.

Diarra'nın ailesinin katılımıyla ocakta Paris'te düzenlenen bir diğer gösteride de 35 yaşındaki Moritanyalının hangi koşullarda öldürüldüğünün aydınlatılması talep edilmişti.

Olay

Diarra, 14 Ocak gecesi gözaltına alınarak Paris'in 20. bölgesindeki karakola götürülmüştü. 35 yaşındaki gencin daha sonra polis karakolunda hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ailesi, Diarra'nın yaşadığı göçmen işçi yurdunun önünde gözaltına alındığı sırada polis şiddetine maruz kaldığını savunuyor.

Paris'in 20. bölgesinde Diarra'nın polislerce gözaltına alındığı anlar sosyal medyaya yansımıştı.

Çevre sakinlerince çekilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, 2 polis yerdeki bir kişiyi yumrukluyor.

Diarra'nın ailesinin söz konusu görüntülerle ilgili talep ettiği incelemede, Diarra'nın "Beni boğuyorsunuz." dediği ortaya çıkmıştı.

Paris Savcılığı, ilgili polislerin yaka kameralarının bataryası bittiği için o sırada çalışır durumda olmadığını belirttiğini aktarmıştı.

Olayla ilgili "kamu otoritesini temsil eden kişi tarafından kasten uygulanan şiddet sonucu ölüme neden olma" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ilgili polislerin geçici olarak görevden alınmasına karşı çıkmıştı.

Diarra'nın ailesi, söz konusu polislerin gözaltına alınmasını talep etmişti.