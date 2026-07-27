Diaz-Canel'den ABD'ye Tepki - Son Dakika
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Diaz-Canel'den ABD'ye Tepki

Diaz-Canel\'den ABD\'ye Tepki
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Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD'nin ülkeye yönelik ablukasına karşı ulusal egemenliği savundu.

HAVANA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Küba'yı "ele geçirmeye" çalıştığını belirterek, ulusal egemenliğin savunulması çağrısında bulundu.

Diaz-Canel, pazar günü ülkenin batısındaki Pinar del Rio eyaletinde Ulusal İsyan Günü'nün 73. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Washington'ın "ülkeyi ele geçirmek amacıyla tüm halkı bunaltmayı" amaçlayan bir politika izlediğini söyledi.

Diaz-Canel, Küba halkına karşı "en üst düzeyde ekonomik bunaltma" politikası uygulayan ABD hükümetinin, enerji ambargosu ve finansal kuşatmayla uyguladığı ablukayı yoğunlaştırdığını ifade etti.

Diaz-Canel, ABD'nin, Küba'nın elektrik sisteminde ciddi bir krize yol açan bu önlemlerinin, bir günden fazla süren elektrik kesintilerine yol açarak sanayi faaliyetlerini felç ettiğini belirtti.

Ablukayı bir savaş silahı diye nitelendiren Diaz-Canel, "Küba halkını hükümetlerine karşı isyana kışkırtmak amacıyla abluka yoluyla işkenceye maruz bırakmak bir suçtur" diye konuştu. Diaz-Canel, Washington'ın tek taraflı zorlayıcı önlemlerinin her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kınandığını da hatırlattı.

ABD yaptırımlarının, ülkenin sağlık sistemi üzerindeki etkisine de değinen Diaz-Canel, "Küba, soğukkanlılıkla planlanmış bir soykırımın kurbanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı, ablukaya bilgelik ve verimli çalışmayla karşılık veren Küba'nın, izolasyon ve bölünmeye karşı da birlik sergilediğini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Ekonomi, Miguel, Havana, Güncel, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diaz-Canel'den ABD'ye Tepki - Son Dakika

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