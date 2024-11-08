Dicle Elektrik'ten Kaçak Kullanıma Suç Duyurusu - Son Dakika
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Dicle Elektrik'ten Kaçak Kullanıma Suç Duyurusu

Dicle Elektrik, 23 lokasyonda kaçak elektrik kullanan 63 abone hakkında suç duyurusunda bulundu.

08.11.2024 13:17
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Dicle Elektrik, 23 ayrı lokasyonda yer altı kablolarından kaçak bağlantı yaptığı iddiasıyla 63 abone hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, teknoloji ve AR-GE odaklı yatırımlarla şirketin yer üstünde olduğu gibi yer altında gerçekleşen kaçak kullanımlarla ilgili mücadelesinin sürdüğü belirtildi.

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde son 3 ayda yapılan kontrollerde, 23 ayrı lokasyonda 63 abonenin yer altı kablolarından kaçak bağlantı yaptığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu lokasyonlarda kaçağın neden olduğu zararın 1.2 milyar lira olduğu bildirildi.

Açıklamada, kaçak kullanan aboneler haklarında "kamu malına zarar vermek" ve "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Rıdvan Çatır, yer altındaki kaçak elektrik hatlarının büyük kısmını Cizre'de, bir kısmını da Silopi'de tespit ettiklerini anlattı.

Son 3 ayda Cizre ve Silopi ilçelerinde yaptıkları kontrollerde, bazı meskenler ve ticarethanelerin dahil olduğu 63 abonenin kabloları yer altına gizleyerek kaçak kullanım yaptığının belirlendiğini ifade eden Çatır, şunları kaydetti:

"Sadece şebekemize fiziki olarak verilen zarar, hesaplamalarımıza göre yaklaşık 1.2 milyar lirayı buldu. Bu tamamen kamu malına zarar vermektir. Ayrıca diğer abonelerin kesintisiz elektrik almasını engelleyen bu müdahalelerle milyonlarca liralık kaçak elektrik kullanımı da söz konusudur. Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaparak tüm kaçak bağlantıları iptal etti. Bu aboneler hakkında idari işlemler yapılacak. Ayrıca bu 63 abone hakkında kamu malına zarar vermenin dışında genel güvenlik ile can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmaktan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu."

Çatır, abonelerin kaçak elektrik kullanma girişiminde bulunmamalarını istedi.

Kaynak: AA

3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Silopi, Şırnak, Enerji, Hukuk, Cizre, Dicle, Son Dakika

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