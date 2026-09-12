Dicle Üniversitesi heyeti Glasgow'daki eğitim fuarında 15 ülkeden üniversiteyle görüştü - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi heyeti Glasgow'daki eğitim fuarında 15 ülkeden üniversiteyle görüştü

Dicle Üniversitesi heyeti Glasgow\'daki eğitim fuarında 15 ülkeden üniversiteyle görüştü
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Dicle Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi heyeti, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 36. Avrupa Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı ve Fuarı'na katıldı. Görüşmelerde Erasmus+ hareketlilikleri, ortak proje ve araştırma faaliyetleri ile farklı akademik alanlarda işbirliği imkanları ele alındı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Dış İlişkiler Ofisi heyeti, İskoçya'da düzenlenen 36. Avrupa Uluslararası Eğitim Derneği Konferansı ve Fuarı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Dış İlişkiler Ofisi Başkan Yardımcısı Öğretim Görevlisi Cihad Gündüz ve Erasmus Kurum Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Serkan Ekmen, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen konferans ve fuarda çeşitli yükseköğretim kurumlarının temsilcileriyle görüştü.

Görüşmelerde, mevcut uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi ve yeni işbirliklerinin oluşturulmasının yanı sıra Erasmus+ öğrenci ve personel hareketlilikleri, ortak proje ve araştırma faaliyetleri ile farklı akademik alanlarda işbirliği imkanları ele alındı.

Birleşik Krallık, Portekiz, Mısır, Endonezya, Slovakya, Moldova, Gürcistan, Malezya, Peru, Umman, Lübnan, Romanya, Çekya, Sırbistan ve İtalya başta olmak üzere farklı ülkelerden üniversitelerin temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde, DÜ öğrencileri ile akademik ve idari personelin uluslararası eğitim, hareketlilik ve işbirliği imkanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

DÜ koordinatörlüğünde yürütülen merkezi projelerin ortaklarıyla da görüşmeler gerçekleştiren heyet, projelerin yaygınlaştırılması ve proje sonrasında sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, DÜ Dış İlişkiler Ofisinin uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında öğrenciler ile akademik ve idari personele yönelik yeni eğitim, hareketlilik ve proje fırsatları oluşturmak amacıyla uluslararası yükseköğretim kurumlarıyla işbirliklerini geliştirdiği belirtildi.

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Glasgow, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi heyeti Glasgow'daki eğitim fuarında 15 ülkeden üniversiteyle görüştü - Son Dakika

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