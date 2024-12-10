Dicle Üniversitesi'nde E-Kampüs Uygulaması ile Öğrencilere Ek Yemek Desteği - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi'nde E-Kampüs Uygulaması ile Öğrencilere Ek Yemek Desteği

Dicle Üniversitesi\'nde E-Kampüs Uygulaması ile Öğrencilere Ek Yemek Desteği

Dicle Üniversitesi, E-Kampüs uygulaması ile QR kodla ödeme yaparak 5 yemek alan öğrencilere 1 ücretsiz yemek fırsatı sunuyor. Protokol sayesinde üniversiteye 10 milyon lira katkı sağlanacak.

10.12.2024 12:51  Güncelleme: 12:55
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DİCLE Üniversitesi'nde 'E-Kampüs' uygulaması protokolüyle hazırlanan mobil uygulama üzerinden QR kodla ödeme yaparak 5 yemek alan öğrenciler, ücretsiz 1 yemek daha alabilecek; 'askıda yemek' uygulamasından yararlanabilecek. Uygulama üzerinden elde edilen gelir sayesinde Dicle Üniversitesi'ne 10 milyon lira katkı sağlanacak.

Dicle Üniversitesi ile özel bir banka ve firma arasında kasım ayında 'E-Kampüs' uygulaması protokolü imzalandı. Projede, bankacılık altyapısı sisteminin entegre edilerek hazırlanan mobil uygulama üzerinden QR kodla ödeme yaparak 5 yemek alan öğrenciler, ücretsiz 1 yemek daha alabilecek, ayrıca askıda yemek' uygulamasından yararlanabilecek. Öğrenciler, aynı zamanda uygulama üzerinden kampüste yapılacak faaliyet ve sportif aktivitelere zaman kaybı olmadan başvurabilecek. Protokolle uygulama üzerinden elde edilen gelir sayesinde Dicle Üniversitesi'ne 10 milyon lira katkı sağlanacak.

'TAMAMEN ÖĞRENCİ MERKEZLİ'

Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, protokolün öğrenci merkezli olduğunu ifade ederek, "Bu konuda temasta bulunduğumuz yetkili banka ve onunla iş birliği içerisinde olan holding bize bu noktada öğrencilerimize yönelik her 5 yemeğe 1 yemek katkısı, ilave olarak bunlar tükendiğinde de yine öğrencilerimize askıda yemek formülünü getirerek, onlara bir katkı sunmayı hedeflediklerini ifade ettiler. Bu tamamen öğrenci merkezli, onların hayrına ve ekonomik durumuna yönelik bir katkı projesidir. Tabii bu kulağımıza da oldukça güzel geldi. Kendileriyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde böyle bir sistemin kurulması noktasında kendilerine düşen görevleri yerine getireceklerini ifade ettiler. Tabii ki öğrencilerimiz için ekonomik durum çok çok önem arz etmektedir. Bu 5 artı 1 sistem bittiğinde, askıdan alınacak yemekte yine ciddi, sempatik bir katkı olduğu düşüncesindeyiz" dedi.

'DİJİTAL YOKLAMA SİSTEMİNE GEÇİLECEK'

Rektör Eronat, 'dijital yoklama' sisteminin de entegre edilerek eğitim hayatında kolaylıkların sağlanacağını belirterek, "Öğrenci merkezli yoklamalarda dijital yoklama sistemine geçme arzusundayız. Bu da öğrencilerimizin telefonlarına yüklenecek olan bir sistem üzerinden ve hocaların buna paralel olarak yapacağı değerlendirme neticesinde bu yoklamalar bir angarya olarak ortadan kalkacak. Kısa, etkin, çabuk ve hatasız bir sisteme dönüşecektir. Sanırım bu da artık modern dünyada yapmamız gereken bir noktadır. Sportif faaliyetlere katılım süresinde de e-Uygulama üzerinden yapılabileceğini buradan bildirmek istiyorum. Özellikle dijitalleşmenin geniş yelpazeli bir yapı arz ettiğini, diploma ve benzeri unsurların, belgelerin bu sistem üzerinden erişilebilirliği ve temin edilebilirliği noktasına da geleceğimizi buradan sizlere ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi'nde E-Kampüs Uygulaması ile Öğrencilere Ek Yemek Desteği - Son Dakika

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