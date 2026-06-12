Dicle Üniversitesi'nde Özbekistan-Türkiye Çalıştayı - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi'nde Özbekistan-Türkiye Çalıştayı

Dicle Üniversitesi\'nde Özbekistan-Türkiye Çalıştayı
12.06.2026 17:04
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DÜ'de 'Ortak Tarih, Kültür ve Gelecek' temalı çalıştay gerçekleşti, işbirlikleri güçlendirildi.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) "Özbekistan- Türkiye Tarih Çalıştayı ve Yaz Okulu" programı gerçekleştirildi.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde "Ortak Tarih, Kültür ve Gelecek" temasıyla düzenlenen çalıştayda konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, akademik buluşmaların, ülkeler arasındaki işbirliklerini güçlendirdiğini söyledi.

Türk, İslam uygarlığının en önemli bilim ve kültür merkezlerinden olan Semerkant ile Diyarbakır arasında yüzyıllar öncesine uzanan güçlü bağlar bulunduğunu kaydeden Eronat, şunları kaydetti:

"Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, geçmişten günümüze uzanan ortak tarihimizin, kültürümüzün ve bilim geleneğimizin yeniden canlanmasının bir göstergesidir. Üniversiteler yalnızca bilgi üreten kurumlar değil aynı zamanda toplumları birbirine yakınlaştıran, kültürler arasında köprüler kuran ve ortak geleceği inşa eden kurumlardır. Bu nedenle siz değerli misafirlerimizin burada bulunması, sadece akademik bir temas değil aynı zamanda ortak tarihimizin ve kardeşliğimizin güçlenmesine katkı sağlayan anlamlı bir buluşmadır."

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Kocaman da Özbekistan'dan gelen bilim insanlarını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Özbekistan İlimler Akademisi'nden Doç. Dr. Sherzodhon Mahmudov ile Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Veysel Gürhan da birer konuşma yaptı.

Programa, Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi'nde Özbekistan-Türkiye Çalıştayı - Son Dakika

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