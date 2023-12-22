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Dicle Üniversitesi'nde 'Sosyal Yaşam ve İletişim' Konferansı - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi'nde 'Sosyal Yaşam ve İletişim' Konferansı

Dicle Üniversitesi bünyesinde Bir Damla Öğrenci Kulübü tarafından 'Sosyal Yaşam ve İletişim' konferansı düzenlenecek. Konferansta, kişinin kendini tanıyarak aile, okul, kültürel ve iş hayatında etkili iletişim kurmasına yönelik bilgiler paylaşılacak. Konferans, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fahrunnisa Kazan tarafından gerçekleştirilecek ve 26 Aralık Salı günü Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Dicle Üniversitesi\'nde \'Sosyal Yaşam ve İletişim\' Konferansı
22.12.2023 - 15:03,  Güncelleme: 15:04
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Dicle Üniversitesi bünyesinde Bir Damla Öğrenci Kulübü tarafından "Sosyal Yaşam ve İletişim" konferansı düzenlenecek.

Kişinin kendini tanıyarak aile, okul, kültürel ve iş hayatında etkili iletişim kurmasına yönelik bilgilerin paylaşılacağı konferans, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fahrunnisa Kazan tarafından gerçekleştirilecek.

Konferans, 26 Aralık Salı günü Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Kaynak: AA
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