Dicle Üniversitesi'nde Yeni BT Cihazı Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dicle Üniversitesi'nde Yeni BT Cihazı Hizmete Girdi

Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde yeni 128 kesitli BT cihazı hizmete alındı, hastaların konforu arttı.

13.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesinde 128 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı hizmete girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Onkoloji Hastanesinde düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve Prof. Dr. Velat Şen, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahattin Ertuğrul, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Rektör Prof. Dr. Eronat, cihazın üniversiteye kazandırılmasında katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, üniversiteyi hak ettiği noktalara taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Zamanın etkin kullanımı ve hastaların psikolojik olarak yıpranmaması adına bu gelişmelerin büyük önem taşıdığını ifade eden Eronat, hastanenin araç ve gereç donanımı açısından iyi bir noktada olduğunu kaydetti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen ise DÜ Hastanesi'nin yalnızca bölgenin değil, Türkiye'nin en güzide sağlık merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Başhekim Prof. Dr. Akıl ise bu cihazla birlikte onkoloji hastalarının tedavi gördükleri binadan çıkmadan bilgisayarlı tomografi çektirebileceğini belirtti.

Akıl, "Radyoterapi hastaları, aynı katta radyoterapi süreçlerini tamamlama imkanına sahip oldular. Kalp ve çocuk hastanesinden gelen tomografi talepleri de yine yakın bir binada karşılanarak hastalarımıza büyük bir konfor sağlanmış oldu. Özellikle onkoloji binasında yatan hastaların ambulansla ana binaya taşınma zorunluluğu ortadan kalktı. 64 dedektörlü ve 128 kesitli son teknoloji bilgisayarlı tomografi cihazımızı onkoloji binasına kurmanın ve açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi'nde Yeni BT Cihazı Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
16:35 Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi
16:32 Galatasaray’dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
16:07 Serdar Ortaç’tan hayranlarını korkutan ’’İntihar’’ çıkışı Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı
16:04 Mauro Icardi’nin sahalara dönüş tarihi belli oldu Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
15:54 Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 12:31:46. #1.12#
SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi'nde Yeni BT Cihazı Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.