Dicle Üniversitesi'nde Yeni BT Cihazı Hizmete Girdi

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Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesinde 128 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı hizmete girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Onkoloji Hastanesinde düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve Prof. Dr. Velat Şen, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahattin Ertuğrul, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Rektör Prof. Dr. Eronat, cihazın üniversiteye kazandırılmasında katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, üniversiteyi hak ettiği noktalara taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Zamanın etkin kullanımı ve hastaların psikolojik olarak yıpranmaması adına bu gelişmelerin büyük önem taşıdığını ifade eden Eronat, hastanenin araç ve gereç donanımı açısından iyi bir noktada olduğunu kaydetti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen ise DÜ Hastanesi'nin yalnızca bölgenin değil, Türkiye'nin en güzide sağlık merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Başhekim Prof. Dr. Akıl ise bu cihazla birlikte onkoloji hastalarının tedavi gördükleri binadan çıkmadan bilgisayarlı tomografi çektirebileceğini belirtti.

Akıl, "Radyoterapi hastaları, aynı katta radyoterapi süreçlerini tamamlama imkanına sahip oldular. Kalp ve çocuk hastanesinden gelen tomografi talepleri de yine yakın bir binada karşılanarak hastalarımıza büyük bir konfor sağlanmış oldu. Özellikle onkoloji binasında yatan hastaların ambulansla ana binaya taşınma zorunluluğu ortadan kalktı. 64 dedektörlü ve 128 kesitli son teknoloji bilgisayarlı tomografi cihazımızı onkoloji binasına kurmanın ve açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.