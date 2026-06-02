DİCLE ÜNİVERSİTESİ'NDEN HİPPOTERAPİ PROJESİ

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Atçılık ve Hippoterapi Merkezindeki atlar, özel bireylerin rehabilitasyonu için eğitiliyor.

Veteriner Fakültesi ile At Destekli Terapi ve Aktiviteler Federasyonu (ADETA) arasında yapılan protokolle atlar hippoterapi (Fiziksel, zihinsel veya duyusal bozukluğu olan bireylerde motor ve duyusal fonksiyonları geliştirmek amacıyla atın ritmik ve üç boyutlu hareketlerinden yararlanan tedavi yöntemi) için eğitimden geçiriliyor.

Nörolojik ve fiziksel rahatsızlıkları bulunan bireylerin rehabilitasyonunda kullanılan atlar, fizyoterapist, ergoterapist ve psikologlar eşliğinde 6 aşamalı özel bir eğitim sürecine tabi tutuluyor.

Atlar, tekerlekli sandalyelerden medikal malzemelere, ani bağırışlardan fiziksel temaslara kadar birçok dış etkene karşı tepkisiz kalmaları için eğitilerek, özel bireylerin tedavilerine hazır hale getiriliyor.

"Atların belli bir eğitim sürecinden geçmesi gerekiyor"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve ADETA Başkan Yardımcısı Ali Ekber Ün, AA muhabirine, 3 kişiden oluşan uzman ekiple atları eğitimle duyarsızlaştırdıklarını söyledi.

Bu sayede oluşabilecek risklerin en aza indirilerek özel gereksinimli ve ihtiyaç sahibi bireylerin atlara bindiği sırada güvenliğinin sağlandığını anlatan Ün, 6 seansta binicilerin ve atın güvenliğini sağlamak için atlara eğitim verdiklerini belirtti.

Ün, şunları kaydetti:

"Seansların sağlıklı ve güvenli geçebilmesi için ekibin başrol oyuncusu atın eğitilmesi gerekiyor. Bu atları eğiterek engelli ve ihtiyaç sahibi bireylerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Bunun için atların belli bir eğitim sürecinden geçmesi gerekiyor. Bunun adına da 'duyarsızlaştırma' diyoruz. Engelli bireylerimiz tekerlekli sandalye ya da yardımcı medikal malzemeler kullanabiliyor. Atlarımız da bunları gördüğü zaman tepki verebiliyorlar. Bu tepkiyi en aza indirebilmek için eğitim veriyoruz. Eğitimler sonucunda atlarımız sakinleşti. Bu eğitimlerle özel bireylerimizin binişlerini emniyet ve güvenle sağlayabilmekteyiz."

Atçılık ve Hippoterapi Merkezi Müdürü Mehmet Fatih Pullu da 5 dönüm kullanım alanı olmak üzere toplam 10 dönümlük bir alanda hizmet verdiklerini söyledi.

Özel bireyler için çalışma yürüttüklerini anlatan Pullu, bu çalışmalarla kente ve bölgeye fayda sağlamak istediklerini belirtti.

"Amacımız özel bireylere ulaşmak, onları terapi ile iyi seviyelere getirmek"

Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Çatalkaya ise merkezde atların uzman ekipler tarafından eğitildiğini söyledi.

Merkezin bölge halkı için büyük bir rehabilitasyon imkanı sunduğunu belirten Çatalkaya, şunları aktardı:

"Her özel bireyin engelli durumu ve terapisi farklı olabiliyor. Bazı özel bireyler farklı tepkiler verebilir ve her türlü tepkiye bizim atlarımızın da alışkın olması gerekiyor. Bu nedenle de şu an özellikle ADETA'dan gelen üç kişilik ekip atlarımızı duyarsızlaştırıyor. Amacımız özel bireylere ulaşmak, onları terapi ile iyi seviyelere getirmek. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerimizin burada güvenli bir şekilde terapi almalarını ve güzel sonuçlar elde edeceğimizi umut ediyoruz. Bu eğitimlerle otizm, bedensel engelli veya kas koordinasyon bozukluğu olan özel bireylerin terapisini rahat ve güvenli bir şekilde yapılabilecek konuma geleceğiz."