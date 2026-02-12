Dicle Üniversitesi'ne Yeni Hastane 2027'de Açılacak

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, kente kazandırılacak 600 yataklı yeni hastanenin 2027 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Prof. Dr. Eronat, DÜ Konukevinde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Üniversitenin akademik, bilimsel ve toplumsal çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eronat, göreve geldikleri günden bu yana üniversiteyi geliştirmeyi amaçladıklarını, bu kapsamda çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

Eronat, üniversiteye yeni bir hastane kazandırmak için çalışma yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1,5 yıldır görevdeyiz. Geldiğimiz günden beri çok ciddi atılım ve hamlelerde bulunduk. 2026 yılını ve önümüzdeki süreci artık yaptığımız hamlelerin meyvelerini alma dönemi olarak görüyoruz. Üniversite hastanemizle ilgili son derece güzel, somut gelişmeler var. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bunun neticesini göreceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın da isteği olan yatay mimariyi hedefledik ve son derece güzel bir lokasyonda hastanemizin projesi hazırlandı. Bu çerçevede bütün hocalarımızın görüş ve önerilerini aldık, 50'ye yakın toplantı yapıldı ve hastanemizin alan projesi sonuçlandı. Kısa süre içerisinde ihaleye çıkacağız ve hastanemizin temelini atacağız."

Eronat, başka illerden Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için yoğun bir şekilde hasta geldiğine işaret ederek, bunun duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirtti.

"Hastane ile ilgili proje 15 Ocak itibarıyla 8,2 milyar lira olarak onaylandı." diyen Eronat, hastanenin 2027 yılının sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, "Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde bazı doktorların bıçak parası aldığı" iddiasına ilişkin soruya, "Bize ulaşan şikayetler ve somut deliller doğrultusunda ilgili hocalarımızı açığa aldık ve bu konuda asla tereddüt etmedik. Soruşturmalar devam ediyor. Bazı doktorlar hüküm giydi." yanıtını verdi.

Toplantıda daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem üniversitede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Toplantıya, DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, DÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Arslan da katıldı.