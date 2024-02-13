Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Demet için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Demet için anma töreni düzenlendi

Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Demet için anma töreni düzenlendi

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Demet için anma töreni düzenlendi. Törene üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan yetkililer, Demet'e Allah'tan rahmet dileyerek, onun bilim dünyasına ve üniversiteye sağladığı değerli katkılardan bahsettiler. Öğrenciler de Demet ile yaşadıkları anıları paylaştılar.

13.02.2024 16:43
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Demet için anma töreni düzenlendi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Veterinerlik Fakültesi'nde gerçekleşen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Vural, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Demet'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Prof. Dr. Aydın Vural da Demet'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Vural, "Kendisinin manevi huzurunda bilim dünyasına, insanlığa, ülkemize, şehrimize ve üniversitemize sağladığı değerli katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hocamızı rahmetle, özlemle, şükranla yad ediyor, değerli ailesine, mesai arkadaşlarına, öğrencilerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Öğrencilerden İsmail Bıçak ve Baver Alpar ise, Prof. Dr. Demet ile yaşadıkları anıları paylaştı.

Kaynak: AA

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Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Demet için anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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